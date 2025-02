Biodiversität: Hoffnungsschimmer: UN-Naturkonferenz beschließt Finanzplan

1 Umweltschützer begleiteten die UN-Konferenz zunächst mit Protesten - und waren am Ende zufrieden mit dem Ergebnis. Foto: Marco Di Gianvito/ZUMA Press Wire/dpa

Die Artenvielfalt ist weltweit gefährdet. Nach einem Misserfolg vor vier Monaten gelingt es ärmeren und reicheren Staaten, sich auf einen Kompromiss zu einigen. Umweltschützer sind angetan wie selten.









Rom - Auf der "Weltnaturkonferenz" in Rom haben sich fast 200 Länder auf einen mehrjährigen Finanzierungsplan zum Schutz von Natur und Artenvielfalt geeinigt - und dafür seltenes Lob von Umweltschützern bekommen. Vier Monate nach einem Misserfolg in Kolumbien verständigte sich die 16. UN-Konferenz zur biologischen Vielfalt (COP16) praktisch in letzter Minute auf einen Kompromiss. Die USA waren allerdings nicht dabei.