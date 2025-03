Bio-Markt und mehr am 30. März: Das wird beim Blüten-Sonntag in Lahr geboten

„Fundus“ und „Schublade 10“ So groß ist die Nachfrage nach Secondhandkleidung in Lahr

Gebrauchte Kleidung spricht immer mehr Menschen an: Im „Fundus“ in der Lahrer Tramplerstraße und in der „Schublade 10“ in Friesenheim freuen sich die Betreiber über die hohe Nachfrage. Als einen Grund sehen sie das wachsende Umweltbewusstsein, der Einkauf werde zu einer „Werteentscheidung“.