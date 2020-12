Binsdorfer Gasthaus "Kreuz" Neue Gasträume und ein Saal in der Scheune

2012 war Schluss: Die Besitzer verkauften das Gebäude an den Unternehmer Egon Schanz, dem unter anderem der Balinger Großhändler Weinmann und Schanz sowie die Domäne Homburger Hof in Grosselfingen gehören. Die vormaligen Pächter übernahmen den "Hasen" in Geislingen.

Das "Kreuz" blieb danach ungenutzt. Im Raum stand zeitweise, die Gebäude – die eigentliche Wirtschaft und eine Scheune – abzureißen.

Doch nun hat der Eigentümer neue Pläne: Der Binsdorfer Ortschaftsrat sprach in seiner Sitzung am Donnerstag über eine detaillierte Bauvoranfrage von Schanz, die einen Umbau und eine Erweiterung der Gaststätte vorsieht.

Im Erdgeschoss sollen demnach Gasträume für eine Bewirtung neu zugeschnitten werden. Im Obergeschoss sind Zimmer für Übernachtungen vorgesehen. Unterm Dach sollen nach dem Entwurf Tagungsräume gebaut werden.

"Das wäre eine Bereicherung für Binsdorf"

Auf der nördlichen Hangseite ist eine Terrasse für die Außenbewirtung geplant. Und aus der Scheune könnte ein Saal für Veranstaltungen werden. Rund 20 Parkplätze sind auf einer Fläche direkt an der Straße ausgewiesen.

Als "interessantes und spannendes Projekt" bezeichnete der Ortsvorsteher Hans-Jürgen Weger diese Pläne für neues Leben im Gasthaus "Kreuz". "Das wäre eine Bereicherung für Binsdorf."

Auch die Ortschaftsräte drückten einhellig Zustimmung für das Vorhaben aus. "Endlich geht da was", freute sich etwa Gerhard Mozer. Mit diesem positiven Signal aus dem kommunalen Gremium kann der Eigentümer nun ein förmliches Baugesuch auf den Weg bringen.