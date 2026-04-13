Binationale Polizeistreifen: Wie Fahrraddieben im Raum Basel das Handwerk gelegt werden soll

Der Kanton Basel-Stadt ist eine Velohochburg. Spitzenreiter ist die Stadt aber auch bei den Fahrraddiebstählen, wie ein schweizweiter Vergleich zeigt.
„Ich habe mein Velo über Nacht vor unserem Haus abgestellt, am nächsten morgen war es weg“, erklärt ein Familienvater dem Autor dieser Zeilen. Dieser hat das hochpreisiges Zweirad an seiner Wohnadresse bemerkt, abgestellt an einer Hecke. Ein Anruf bei der Basler Polizei gab dann den entscheidenden Hinweis: Diebesgut! Schnell war der Kontakt zum Besitzer hergestellt, der noch am selben Tag das mittlerweile von der Polizei sichergestellte Zweirad wieder in Empfang nehmen konnte. Doch nur die wenigsten Velos finden wieder den Weg zu ihren Besitzern. Meist sind die Diebe mit den Rädern über alle Berge.