Billigflieger: Musk lässt bei X über Kauf von Ryanair abstimmen

Ryanair will Elon Musks Satelliten-Internet Starlink nicht. Der Tech-Milliardär fragt, ober die Airline einfach kaufen sollte. Als US-Bürger kann er das nicht - aber der Streit bringt Schlagzeilen.
Austin - Nach einem Schlagabtausch mit Ryanair-Chef Michael O'Leary lässt Tech-Milliardär Elon Musk auf seiner Online-Plattform X darüber abstimmen, ob er den Billigflieger kaufen sollte. Mit einem aktuellen Marktwert von rund 30 Milliarden Euro wäre Ryanair für Musk als reichsten Menschen der Welt durchaus erschwinglich - allerdings dürfen nach EU-Regeln nur Europäer Mehrheitseigentümer von Fluggesellschaften in der Union sein. Ryanair kommt aus Irland.