Billig-Tickets kommen an

4 Gerhard Rümmele lässt am Automat auf dem Balinger Bahnhof ein Neun-Euro-Ticket heraus. Foto: Hauser

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Das Pendeln mit Bus oder Bahn wird deutlich günstiger, Ausflüge mit der Familie werden in Betracht gezogen: Für viele ist das 9-Euro-Ticket ein guter Grund, die öffentlichen Verkehrsmittel in den kommenden Wochen verstärkt zu nutzen.















Link kopiert

Balingen/Albstadt - Mit einem Rollkoffer und großen Schritten schreitet am Balinger Bahnhof Frank Buchta vom Linienbus hinüber zum Bahnsteig, wo bereits der Zug wartet. Er pendelt schon seit längerem mehrmals im Monat zwischen Balingen und Merseburg. Diesen Monat aber für neun Euro. Dadurch spare er viel Geld, freut er sich, weshalb er das Ticket gekauft hat und das auch in den beiden nächsten Monaten tun will.