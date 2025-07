Billig kann teuer werden: Im Urlaub keine Raubkopien kaufen - Strafe droht

1 Gefälschte Trikots der deutschen Nationalmannschaft - unter anderem eines mit Nazisymbol und dem Schriftzug "Führer" - bei einem Straßenhändler in Mallorca (Symbolbilld) Foto: Clara Margais/dpa Der Sommer ist nicht nur Ferienzeit am Mittelmeer. Sondern auch Hochsaison für kriminelle Banden, die gefälschte Markenware an Urlauber verscherbeln.







Link kopiert



München - Wer im Sommerurlaub gefälschte Markenprodukte kauft, muss mit hohen Strafen rechnen - und zwar sowohl am Urlaubsort als auch in Deutschland. Strafen für Käuferinnen und Käufer raubkopierter Produkte werden mittlerweile sowohl in Spanien als auch in Italien verhängt. Das berichtet Eva Schewior, Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts. In vielen Fällen würden Fakes von kriminellen Netzwerken vertrieben. "Wer sie kauft, unterstützt damit organisierte Kriminalität", sagte die Chefin der Münchner Bundesbehörde. Als Beispiele häufig gefälschter Produkte nannte sie Fußballtrikots, Luxusuhren und Sonnenbrillen.