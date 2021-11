Warum ist der Sprit knapp? Leere Tanks in Deißlingen und Villingen-Schwenningen

Tanken ist so teuer wie lange nicht mehr. Über das lange Wochenende war der Sprit aber nicht nur teuer, sondern teilweise auch knapp. An der HEM-Tankstelle in Deißlingen gab es fast zwei Tage keinen Sprit, auch in Villingen-Schwenningen hatten Tankstellenbetreiber zu kämpfen. Wir haben nachgefragt, wo die Gründe liegen könnten.