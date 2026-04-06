Billie Jean King Cup: Deutsches Frauen-Tennisteam beim Neustart auch ohne Lys

Nach dem Abstieg aus der Weltgruppe gibt es einen Umbruch bei den Tennis-Frauen. Eva Lys kann zunächst nicht mithelfen. Beim Quali-Turnier des Billie Jean King Cups muss es ein junges Team richten.
Oeiras - Zum Neustart nach dem Abstieg aus der Weltgruppe des Billie Jean King Cups muss das deutsche Frauen-Tennisteam auch auf die gesetzte Eva Lys verzichten. Die 24 Jahre alte Hamburgerin sei nach ihrer Knieverletzung noch nicht wieder vollständig fit und stehe deswegen für das Turnier der Regionalgruppe I vom 7. bis 11. April im portugiesischen Oeiras nicht zur Verfügung. Das teilte der Deutsche Tennisbund (DTB) mit.