Bildvortrag in Schönbronn: Faszinierende Einblicke nach Syrien und Libanon

In drei Jahrzehnten hat der gemeinnützige Verein „Reisen & Begegnen“ mehrere hundert Reisende durch Syrien geführt. Studien-Reiseleiter Dieter Vanselow gab den Teilnehmern dabei Hinweise, die er nun auch in einem Bildvortrag in der Bibelerlebniswelt weitergibt.

Vanselows Wissen speist sich aus einer neunjährigen Tätigkeit als Erziehungsleiter in den Waisenhäusern der Schnellere-Schulen im Libanon und Jordanien. Recht authentisch konnte er die Teilnehmer demnach über Geschichte, Kultur und die Mentalität in Syrien aufklären.

„Wem ist schon bekannt, dass viele für die Menschheit wichtige Erfindungen wie beispielsweise die Eisenerzgewinnung und Stahlerzeugung (Damaszener Stahl), die Landwirtschaft und vieles mehr in Syrien erfunden wurden?“, teilt Vanselow dazu beispielhaft mit.

So komme auch der weltweit begehrte Brokatstoff „Damast“ aus Damaskus. Diese größte und wohl älteste Oasenstadt der Welt gilt bei den orientalischen Menschen als das, wie in der Bibel und dem Koran beschriebene „Paradies“. Davon zeuge ein riesiges Paradies-Mosaik in der Umayyaden-Moschee der Hauptstadt von Syrien, in der sich auch der Schrein mit dem Kopf von Johannes dem Täufer befindet, sowie ein Minarett „Isa“, was Jübersetzt Jesus heißt.

Muslimisch-christlicher Zusammenhalt

Erstaunlich sei auch die Toleranz der Damaszener, wo sich nach dem islamischen Stadtteil der christliche und jüdische Bezirk anschließe. Es gehörte auch zur Tradition, dass man sich an muslimischen und christlichen Festtagen gegenseitig besuche. In der Bergstadt „Maalula“ gibt es ein christliches Frauen- und Männer- Kloster, in dem bis heute westaramäisch, die damalige „Sprache Jesu“ gesprochen wird.

In Nordsyrien befindet sich das Simeons-Kloster, in dem nach der Tradition der Säulen-Heilige Simeon 40 Jahre lang auf einer Säule verbracht haben soll. Die Christen in Syrien gehören meist der altsyrischen, griechisch-orthodoxen und römisch-katholischen Konfession an. Die zuletzt herrschenden Alawiten sind eine Gemeinschaft, deren Inhalte geheim gehalten werden. Im Jahr 2010 lag der Christenanteil in Syrien bei 1,8 Millionen.

Sichtbare Zeugnisse der Bibel

So zeugen auch bis heute viele biblische Berichte von Ereignissen, wie beispielsweise das Ereignis vom „Saulus zum Paulus“ durch Gedenkkirchen, sowie das noch erhaltene Paulus-Stadttor in Damaskus. Berühmtheit erlangte die Stadt Damaskus im Nahen Osten für seine hervorragende Back- und Kochkunst.

Die Bibelerlebniswelt in Schönbronn bietet am Sonntag, 9. März 2025, um 19 Uhr eine Bilderreise durch den Libanon und Syrien an. Gleichzeitig können auch etliche aus Syrien stammende Gegenstände, wie Teppiche, Mosaik-Einlegearbeiten, Kleider und anderes mehr besichtigt werden.