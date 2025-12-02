Bildungszentrum Albstadt-Ebingen: Das Haus wird verkauft – und dann gemietet

Die Stadt Albstadt hat vom Gemeinderat die Lizenz erhalten, das Bildungszentrum in der Ebinger Johannesstraße zu verkaufen.
Das Bildungszentrum in der Johannesstraße 5 ist eine Errungenschaft der Albstädter Gründerjahre; es wurde zwischen 1975 und 1990 gebaut, in drei Abschnitten: 1975 und 1976 entstand die Tiefgarage, nach 1980 das heutige Bücherei- und Volkshochschulgebäude und ganz zum Schluss das Tagungs- und Ausstellungsgebäude, in dem die Hochschule Albstadt-Sigmaringen untergebracht ist. Es gehört seit 1996 dem Land Baden-Württemberg und kann Stadt und Gemeinderäten deshalb herzlich egal sein.