Bildungswerk Wolfach: Marokko-Reise schafft bleibende Eindrücke

Eine Studienreise des Katholischen Bildungswerks Wolfach-Oberwolfach bot vielfältige Einblicke in Kultur und Landschaften des nordafrikanischen Landes.
Im November unternahm das Katholische Bildungswerk Wolfach-Oberwolfach eine Studienreise nach Marokko. Die insgesamt 40 Teilnehmer aus Wolfach, dem Oberen Kinzigtal sowie vom Bodensee erhielten während der elftägigen Reise tiefe Einblicke in die Geschichte, Kultur, Religion und Lebenswelt des nordafrikanischen Landes. Darüber berichtet das Bildungswerk in einer Mitteilung.