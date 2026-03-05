Bildungswege und Chancen: Wolfacher Zukunftsmesse will Erfolg wiederholen

Trotz des Premierenerfolgs im Vorjahr haben sich die Veranstalter überlegt, die Veranstaltung bewusst eine Stunde später zu starten. Wieder sind 48 Aussteller dabei.
Die erste Zukunftsmesse vor einem Jahr war ein Erfolg. „Wir haben daraufhin zwei Ausbildungsverträge mit jungen Menschen abgeschlossen, die Leipold zuvor noch nicht kannten“, berichtet Geschäftsführer Pascal Schiefer. Daran wollen die örtlichen Schulen, der Gewerbeverein, die Stadtverwaltung und Eltern bei der Neuauflage am Donnerstag, 12. März, anknüpfen. Wie im Vorjahr, präsentieren sich wieder 48 Aussteller in der Sporthalle der Realschule und informieren über Bildungswege und berufliche Chancen im Kinzigtal.