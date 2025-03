Auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Derya Türk-Nachbaur stand neben Besuchen im Olympiastadion und den Sehenswürdigkeiten Berlins auch ein umfangreiches Programm im Deutschen Bundestag auf dem Plan.

Am letzten Tag der Reise tauchten die jungen Fußballerinnen und Fußballer gemeinsam mit weiteren Teilnehmenden aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis in die Welt der Bundespolitik ein. Bei einer Führung durch die Liegenschaften des Bundestages konnten sie den Plenarsaal sowie die Reichstagskuppel besichtigen und einen Blick hinter die Kulissen des politischen Betriebs werfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Abgeordneten.

Im Ausschusssaal des Innenausschusses habe sich Derya Türk-Nachbaur persönlich Zeit für ein Gespräch mit den Gästen aus ihrer Heimat genommen. „Ich freue mich immer sehr, wenn junge Menschen aus unserer Region die Chance nutzen, Politik hautnah zu erleben“, so Türk-Nachbaur.

Was junge Leute bewegt

„Wir haben nicht nur über den Alltag von Bundestagsabgeordneten gesprochen, sondern auch über das, was die jungen Leute bewegt: über Inflation und Kriege, aber auch über Chancen durch gute Bildung oder schnelles Internet im ländlichen Raum. Es tut gut zu sehen, dass unsere Demokratie bei der jungen Generation auf offene Ohren stößt – und dass sie ihre Zukunft nicht anderen überlassen wollen“, sagte die Abgeordnete aus Bad Dürrheim.

Wie Vielfalt funktioniert

Auch der Trainer der Nachwuchsmannschaft, Giovanni Mercuri, betonte die Bedeutung dieser Fahrt: „Zusammenhalt spielt im Sport eine ganz große Rolle. Auf dem Platz ist es völlig egal, woher ein Spieler kommt, was er glaubt oder ob er reich oder arm ist. Entscheidend ist, dass man gemeinsam an einem Strang zieht.“

Dies unterstrich auch Türk-Nachbaur: „Gerade im Fußball zeigt sich, wie Vielfalt funktioniert. Wenn das Team auf dem Platz nicht zusammenhält, gewinnt niemand. Und genau das gilt auch für unsere Demokratie: Sie lebt davon, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen – unabhängig von Herkunft oder sozialem Status. Deshalb ist es so wichtig, schon früh junge Menschen für Sport, für Zusammenhalt und für unsere demokratischen Werte zu begeistern.“

Die Bildungsfahrt wurde über das Informationsprogramm des Bundespresseamtes (BPA) ermöglicht, heißt es in der Mitteilung weiter. Ziel des Programms sei es, Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen und Gruppen einen Einblick in die Arbeit des Deutschen Bundestages zu geben und demokratische Prozesse verständlich zu machen. Interessierte aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, die ebenfalls an einer Fahrt teilnehmen möchten, könnten sich an das Wahlkreisbüro von Derya Türk-Nachbaur wenden.