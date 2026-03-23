Bildungshaus in Hechingen: Erkrankte gemeindenah betreuen

Bei einem Fachtag der BruderhausDiakonie im Hechinger Bildungshaus St. Luzen ging es darum, wie Menschen mit Psychiatrieerfahrung zu Unterstützern von Erkrankten werden.
Vom Glück in glücksfernen Zeiten – Verantwortung und Hoffnung in der Sozialpsychiatrie: So war der Fachtag der BruderhausDiakonie im Hechinger Bildungshaus St. Luzen überschrieben. Rund 110 Teilnehmende tauschten sich am vergangenen Donnerstag zu Perspektiven für die Sozialpsychiatrie in herausfordernden Zeiten aus. Sie diskutierten, wie bei einem Anstieg von psychischen Erkrankungen und Belastungsstörungen und zugleich begrenzten finanziellen Mitteln eine fachliche Antwort aussehen kann.