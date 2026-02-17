Bildungschancen in Weil am Rhein: Warum die Rheinschule in Friedlingen auf Kinder auch emotional eingeht

Der Alltag an der Rheinschule in Friedlingen ist allein wegen seiner Aufgaben turbulent. Zugleich gilt es, Kinder vieler Nationen zusammenzubringen und emotional zu fördern.

Der Alltag an der Rheinschule in Friedlingen ist für die rund 120 Personen, die dort arbeiten, voll gepackt mit Aufgaben. Denn die Grundschule ist nicht nur eine gebundene Ganztagsschule mit Ganztagsunterricht, sondern auch Teil des Startchancen- und Sprachfit-Programms sowie Stützpunktschule für Ganztagsunterricht (wir berichteten).

Ein ganz wichtiger Teil des Aufgabengebiets der Rheinschule mit ihren 331 Kindern vieler Nationalitäten und 42 unterschiedlichen Sprachen ist aber in Statistiken nicht zu erfassen. Es ist die emotionale Komponente, die in den Schulalltag hineinspielt und Lehrer, Schulsozialarbeiter, pädagogische Assistentinnen, das Mittagsbetreuungs- und Mensateam, die FSJler, Schulbegleiter und außerschulische AG-Anbieter gleichermaßen beschäftigt, wie Rektorin Christin Sigwart und ihre Stellvertreterin Melanie Pelka im Gespräch erklären.

„Jedes Kind hat ein Päckchen zu tragen“, sagt Sigwart. Und dies wiege teils schwer, im Hinblick auf die Anforderungen, die sich Schülern mit Migrationshintergrund stellen. Zum einen sei da die komplexe deutsche Sprache, die für Nicht-Muttersprachler schwer zu lernen ist. Pelka zeigt sich überzeugt: „Die Kinder verstehen das sehr schnell, sie müssen halt wollen.“ Allerdings komme es auch darauf an, inwiefern sie könnten, ergänzt Sigwart.

Dabei spielten die jeweiligen Lebensumstände eine große Rolle: Leben mehrere Personen auf engstem Raum zusammen? Hat das Kind „den Kopf frei“? Wie traumatisiert sind seine Eltern oder es selbst? – dies seien Fragen, die es zu berücksichtigen gelte. Letztlich gehe es beim Lernenkönnen und -wollen auch darum, ob die Familie sich längerfristig in Weil-Friedlingen oder in der Region niederlassen will.

„Keine Klasse bleibt von eins bis vier zusammen“

Denn nicht nur die Schülerzahlen steigen stetig weiter. Auch die Fluktuation an der Grundschule sei hoch: „Es gibt keine Klasse, die von eins bis vier zusammenbleibt“, sagt Pelka.

Die Rheinschule ist also auch in dieser Beziehung immer in Bewegung – vor allem emotional. Einen neuen Schüler oder eine neue Schülerin in einen bestehenden Klassenverbund zu integrieren, erzeuge auf beiden Seiten etwas Unruhe. Ein vorzeitiger Abschied hinterließe Spuren bei Kindern und Erwachsenen.

Fröhlich und motiviert scheinen die Kinder an der Grundschule in Friedlingen. Im Dezember versammelten sie sich im Schulhof, um Ministerin Theresa Schopper zu begrüßen (Archivbild). Foto: Maja Tolsdorf

„Für viele Kinder hier ist es so, als lebten sie in zwei Welten“, meint Sigwart. Auf der einen Seite die Schule mit Ganztagsunterricht, in der Deutsch die verbindende Sprache ist, auf der anderen die Familie in ihren jeweiligen Lebensumständen.

Um dieselben Chancen für alle zu schaffen, ist die Grundschule in Friedlingen seit 2014 eine gebundene Ganztagsschule. Denn der Zugang zu Bildung ist ein Menschenrecht, zu dem sich mehr als 160 Staaten bekannt haben.

Brücken bauen

In der Rheinschule nimmt das Team diese Aufgabe ernst, die wegen vieler Nationalitäten und Sprachen durchaus herausfordernd sei, wie Sigwart erklärt: „Für jedes Kind braucht es hier ein Elterngespräch.“ Dazu müsse nicht nur ein passender Termin gefunden werden, sondern auch ein Dolmetscher. Dies sei wichtig, um Brücken zwischen den beiden Welten zu bauen und das gegenseitige Verständnis zu fördern.

Viele Eltern seien dankbar für das, was die Schule leistet. „Wir würden so manches Mal gern noch viel mehr tun, müssen uns aus Kapazitätsgründen aber auch immer wieder daran erinnern, dass wir nicht überall helfen können“, sagt Sigwart.