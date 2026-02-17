Bildungschancen in Weil am Rhein: Warum die Rheinschule in Friedlingen auf Kinder auch emotional eingeht

Der Alltag an der Rheinschule in Friedlingen ist allein wegen seiner Aufgaben turbulent. Zugleich gilt es, Kinder vieler Nationen zusammenzubringen und emotional zu fördern.
Der Alltag an der Rheinschule in Friedlingen ist für die rund 120 Personen, die dort arbeiten, voll gepackt mit Aufgaben. Denn die Grundschule ist nicht nur eine gebundene Ganztagsschule mit Ganztagsunterricht, sondern auch Teil des Startchancen- und Sprachfit-Programms sowie Stützpunktschule für Ganztagsunterricht (wir berichteten).