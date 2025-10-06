Bildungsausschuss Calw: Der Schulumzug ist geglückt

Die Grundschulklassen der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Bad Teinach-Zavelstein kommen für zwei Jahre in Neuweiler unter. Das kostet den Landkreis viel Geld.
„Man darf auch mal sagen, wenn was gut gelaufen ist“, freute sich der Erste Landesbeamte Frank Wiehe im Bildungs- und Sozialausschuss. Anlass für Wiehes Freude war der gelungene Umzug der Grundschüler der Karl-Georg-Haldenwang-Schule. Wegen Platzmangels am eigentlichen Standort in Sommenhardt kommen sie nun im ehemaligen Kindergarten in Neuweiler unter. Diese Interimslösung soll mindestens zwei Jahre bestehen. Bis dahin möchte der Landkreis den Standort in Sommenhardt erweitern.