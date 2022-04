1 Die frisch gebackenen Zimmerermeister vor der Abfahrt an der Bildungsakademie, gemeinsam mit Lehrgangsleiter Filippo Campagna (links). Foto: Siegmeier

Die frisch gebackenen Zimmerermeister haben anstrengende Prüfungswochen in Rottweil hinter sich. Doch nun haben sie den Meistertitel in der Tasche und es geht zurück in die Heimat – teils auch mit dem Fahrrad.















Rottweil - Sie strahlen mit der Sonne um die Wette an diesem Karfreitagvormittag: die sechs frisch gebackenen Zimmerermeister und ihr Lehrmeister Filippo Campagna. Die Strapazen der Prüfungswochen scheinen wie weggewischt. Sie sind stolz und glücklich, nun mit dem Meisterbrief in der Tasche, wieder in die Heimat zurückkehren zu dürfen.

Insgesamt 23 Meisterschüler haben in den vergangenen Wochen an der Bildungsakademie in Rottweil ihre Prüfung absolviert – und bestanden. Und so wurde am Donnerstagabend bei Frieda im "Rössle" gebührend gefeiert – das hat bei den Zimmerern Tradition.

Mit dem Dreigangrad geht es nach Hause

Am Freitag ging es nun wieder nach Hause. Die einen treten die Heimreise mit dem Auto an, Linus, Lukas und Pirmin, die allesamt aus dem Allgäu stammen, machen sich mit dem Fahrrad auf den Weg. Doch sie müssen nicht allein radeln. Colin, Sebastian und Simon begleiteten ihre Kameraden bis Konstanz. Mit von der Partie ist auch Lehrmeister Filippo Campagna, um "seine" ehemaligen Meisterschüler heimzubringen. An der Bildungsakademie wird gestartet – in Zimmererkluft versteht sich. Die Fahrräder indes ziehen die Blicke auf sich, denn die Jungs haben allesamt ziemlich in die Jahre gekommene Dreigangräder. Mit denen waren sie während der Meisterschulzeit auch tagtäglich von ihrer Unterkunft zur Bildungsakademie geradelt.

An die 220 Kilometer haben die Allgäuer vor sich, bis sie wieder in der Heimat sind. Bis Pfronten und Bad Hindelang geht die Tour, erzählen sie begeistert. Am ersten Tag führt die Tour bis auf den Witthoh, südlich von Tuttlingen. Hier wird übernachtet. Am nächsten Tag war dann Konstanz das nächste Etappenziel. Bis dahin sind es gut 90 Kilometer. In Konstanz hieß es dann Abschied nehmen. Abschied haben die Zimmerer in diesen Tagen ohnehin ausgiebig gefeiert, nicht nur den Abschied von der Zeit in Rottweil, sondern auch Abschied vom Stammlokal der Zimmerer – dem "Rössle". Denn Frieda Zsuzsandor wird ihre Wirtschaft zum Ende des Monats schließen. Ein Abschied ist die Tour auch für den Lehrgangsleiter Filippo Campagna. Für ihn war der Kurs der letzte Meisterkurs als Lehrgangsleiter, da er künftig die Bildungsakademie führen wird.