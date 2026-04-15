„Bildung vor der Haustür“: So sieht das Programm der Ettenheimer Sommerakademie aus

Der Ettenheimer Bauhof, der Industriepark oder der Stadtwald: Die diesjährige Sommerakademie gibt Teilnehmern die Gelegenheit, besondere Einblicke zu erhalten.
Das Format hat sich bewährt: Bereits zum fünften Mal laden Stadt und die örtliche Volkshochschule zur Sommerakademie ein – die Resonanz ist Jahr für Jahr gewaltig. Bei einem Pressegespräch stellten VHS-Leiterin Carola Goetsch, Bürgermeister Bruno Metz und Verantwortliche der Einrichtungen, die in diesem Jahr Einblicke in ihre Arbeit gewähren, im neuen Gewächshaus des Bauhofs die Angebote dieses Jahres vor.