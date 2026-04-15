„Bildung vor der Haustür“: So sieht das Programm der Ettenheimer Sommerakademie aus

Der Ettenheimer Bauhof, der Industriepark oder der Stadtwald: Die diesjährige Sommerakademie gibt Teilnehmern die Gelegenheit, besondere Einblicke zu erhalten.

Das Format hat sich bewährt: Bereits zum fünften Mal laden Stadt und die örtliche Volkshochschule zur Sommerakademie ein – die Resonanz ist Jahr für Jahr gewaltig. Bei einem Pressegespräch stellten VHS-Leiterin Carola Goetsch, Bürgermeister Bruno Metz und Verantwortliche der Einrichtungen, die in diesem Jahr Einblicke in ihre Arbeit gewähren, im neuen Gewächshaus des Bauhofs die Angebote dieses Jahres vor.

Von „einem bunten Strauß an Themen“ sprach Metz, den man in Zusammenarbeit mit der rührigen VHS-Leitung vor Ort Jahr für Jahr zusammenstelle. Als Beispiel nannte der Bürgermeister den Einblick in den Industriepark im Westen der Stadt. Viele Bürger wissen um dessen Existenz, was er aber seit der Schließung der BASF beinhaltet, sei gewiss vielen weniger bekannt. Aber auch kommunale Einrichtungen wie der städtische Bauhof oder der Stadtwald sehen sich permanent vor neue Herausforderungen gestellt, über die man die interessierte Bevölkerung informieren möchte.

„Bildung vor der Haustür“ – so nannte VHS-Außenstellenleiterin Goetsch die Angebote der Sommerakademie. Die Serie werde seit Bestehen sehr gut angenommen. Neben informativen Einblicken in die Einrichtungen ermöglichen die Veranstaltungen immer wieder auch einen intensiven Bürgerdialog.

Industriepark-Führung bildet den Auftakt

Den Auftakt der diesjährigen Sommerakademie macht am Mittwoch, 22. April, der Industriepark. Einst Produktionsstätte der BASF, beherbergt der Industriepark inzwischen sieben Produktionsbetriebe. Bewusst habe man den Industriepark als „das industrielle Herz Ettenheims“ in der Sommerakademie bezeichnet, in dem inzwischen wieder mehr als 300 Menschen beschäftigt sind. Alexander Reichert, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Industriepark Willstätt, sowie Karl-Heinz Renkenberger, zuständig für Ettenheim, kündigten an, dass zwei der sieben ansässigen Betriebe an diesem Tag ihre Pforten für Besucher öffnen werden. Einer davon ist der Präzisionsformenbauer „Quattro-Form“, der seit exakt 30 Jahren seine Produktionsstätte in Ettenheim hat, wie Tobias Langenbach anmerkte. „Stahl zum Anfassen“ erwarte die Besucher bei dieser Visite. Los geht es um 18.30 Uhr Industriepark.

Auf Grund der Betriebsstrukturen und beschränkter Größe der Besuchergruppe sei eine vorherige Anmeldung zur Führung im Industriepark unabdingbar, betonte Goetsch.

Bauhof stellt Arbeit vor

Einen Blick hinter die Kulissen verspricht die Veranstaltung „Bauhof Backstage“ am Mittwoch, 29. April. Bauhofleiter Markus Ohnemus zeigte beim Pressegespräch das breite Spektrum seines Teams auf – beginnend bei der Pflege von Gewässern und Feldwegen über Spielplätze und Sportstätten bis hin zum breiten Feld an Begrünungen. „Natur nah dran“ – das sei auch für den Bauhof die klare Marschroute. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr Bauhof auf den Espen.

Führungen mit Förster Lothar Bellert erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit und Teilnehmerresonanz. Bei einem Waldspaziergang wird der Revierförster des insgesamt 1200 Hektar großen Stadtwaldes am Mittwoch, 6. Mai, vor allem den Aspekt „Waldbewirtschaftung im Wandel“ zum Thema machen. Klimawandel, Wirtschaftsaspekte, Veränderungen des Waldbildes, Baumartenumstellung und nachhaltige Holznutzung – schon Bellerts kurze Ausführungen beim Pressegespräch deuteten an, worüber die Teilnehmer dieser Führung hintergründige Informationen erhalten werden. Beginn ist um 18.30 Uhr, Treffpunkt ist der Waldparkplatz beim Brudergarten.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erwünscht, im Falle des Industrieparks erforderlich. Anmeldungen sind per E-Mail an vhs-ettenheim@ lahr.de oder unter Telefon 07822/7 89 35 03 möglich. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.vhs.lahr.de.