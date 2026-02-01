Bildung und Vereine im Mittelpunkt: 2026 wird in Neuried ein Jahr der Umsetzung

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden 2026? Unsere Redaktion hakt bei Bürgermeistern nach. In Neuried geht es um die Fortsetzung und Vollendung von Projekten.
„Es geht gar nicht mehr groß darum, Projekte anzustoßen, wir sind in den Jahren der Umsetzung.“ So blickt Neurieds Bürgermeister Tobias Uhrich dem laufenden Jahr entgegen. „In vielen Projekten sind wir voll drin“, berichtet er. Jedoch stelle er fest, dass die „Projekte immer länger dauern“. Das liege mitunter an den verschiedenen Auflagen, die es zu erfüllen gibt, um an Fördermittel zu kommen. Beispiel: Das neue gemeinsame Feuerwehrhaus von Altenheim und Müllen werde voraussichtlich in drei Jahren eröffnet. „Dann hat es eine komplette Amtszeit gedauert, das umzusetzen“.