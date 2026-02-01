Bildung und Vereine im Mittelpunkt: 2026 wird in Neuried ein Jahr der Umsetzung

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden 2026? Unsere Redaktion hakt bei Bürgermeistern nach. In Neuried geht es um die Fortsetzung und Vollendung von Projekten.

„Es geht gar nicht mehr groß darum, Projekte anzustoßen, wir sind in den Jahren der Umsetzung.“ So blickt Neurieds Bürgermeister Tobias Uhrich dem laufenden Jahr entgegen. „In vielen Projekten sind wir voll drin“, berichtet er. Jedoch stelle er fest, dass die „Projekte immer länger dauern“. Das liege mitunter an den verschiedenen Auflagen, die es zu erfüllen gibt, um an Fördermittel zu kommen. Beispiel: Das neue gemeinsame Feuerwehrhaus von Altenheim und Müllen werde voraussichtlich in drei Jahren eröffnet. „Dann hat es eine komplette Amtszeit gedauert, das umzusetzen“.

Konkret freut sich Uhrich in diesem Jahr darauf, die Planungen für den Ausbau des Schulcampus in Ichenheim voranzutreiben. „Wir wollen den neuen Anspruch auf Ganztagsbetreuung für alle vier Grundschulklassen anbieten“, so Uhrich. Dafür – und für den Bau einer Mensa – nimmt die Gemeinde einiges an Geld in die Hand. Wie viel genau? „Hier brauchen wir schnell Klarheit vom RP und eine Antwort auf die Frage: Was bekommen wir gefördert?“, fordert Uhrich. Klar ist: Die kalkulierten 16,5 Millionen Euro „haben wir nicht im Haushalt“.

Mit Eröffnung des Bürgerhauses geht ein Wunsch in Erfüllung

In den Nachwuchs investiert Neuried auch mit der im Sommer beginnenden Sanierung des Altenheimer Kindergartens Erlenweg (2,5 Millionen Euro), zudem stehen die Sanierungsplanungen für den Kindergarten Hirschbühl (Dundenheim) an, wie der Rathauschef bereits beim Neujahrsempfang verkündete.

Ein besonderer Moment wird für Uhrich der 15. März sein: An diesem Sonntag steht die Eröffnung des Bürgerhauses in Schutterzell an – „seit Jahrzehnten ein Wunsch im Ort“. Die Gemeinde habe es geschafft, die Rahmenbedingungen für ein funktionierendes Vereinsleben zu schaffen, ab dem 15. März wird es an den Vereinen sein, das Bürgerhaus auch mit Leben zu füllen. Uhrich ist überzeugt, dass das funktioniert: Denn nicht nur Schutterzeller, auch Dundenheimer, Ichenheimer und Altenheimer Vereine werden die neuen Räume nutzen. Für den Bürgermeister ein Zeichen, dass Neuried immer weiter zusammenwächst. Und auch der fünfte Ortsteil werde nicht vernachlässigt: In Müllen steht die Sanierung der Mehrzweckhalle an, die dazu führen soll, dass künftig dort mehrere Vereine gleichzeitig trainieren oder proben können.

Unsere Empfehlung für Sie Neujahrsempfang Uhrich macht sich in Neuried für Familien stark und 800 Gäste besuchten den Neujahrsempfang in der Herbert-Adam-Halle in Altenheim. Bürgermeister Tobias Uhrich betonte die Bedeutung von guten Rahmenbedingungen für Familien.

Die Unterstützung für die Vereine, ohne die in Neuried nichts laufen würde, wie der Bürgermeister sagt, geht über solche Großprojekte hinaus. In Ichenheim wolle man dem Jiu-Jitsu-Verein einen langfristigen Pachtvertrag für dessen Vereinsheim anbieten. Beim Vereinsheim des FC Neuried habe man bewusst auf die Bauherrschaft verzichtet und nur finanziell und mit dem Netzwerk der Gemeinde unterstützt. „Der Verein konnte es für 1,2 Millionen Euro bauen. Wir hätten es für zwei Millionen Euro gebaut“, vermutet Uhrich. Weiter wollen der Reitverein und der Musikverein Ichenheim eine dauerhafte Containeranlage für Toiletten errichten. Auch hierbei unterstütze die Gemeinde.

Einzelhandel beschäftigt die Gemeinde

Abseits davon beschäftigt die Gemeinde das Thema Einzelhandel. Zwei Bebauungspläne – einen für den neuen Aldi-Markt – in Altenheim, einen für den Abriss und Neuaufbau des Penny-Markts in Ichenheim – werden aktuell im Rathaus erarbeitet. Und die Verwaltung werde viel „Man-Power“ in die Jugendgemeinderatswahl stecken. Im Frühjahr ist es wieder so weit. „Es war noch nie ein Selbstläufer. Aber ich will, dass es in Neuried weiterhin einen Jugendgemeinderat gibt“, formuliert Uhrich ein klares Ziel. Er möchte nicht nur Kommunalpolitik erlebbar machen und junge Menschen früh dafür begeistern, ihm ist auch die Perspektive der Jugendlichen wichtig. „Sie sehen Dinge, die Erwachsene gar nicht sehen“, so der Rathauschef. Am morgigen Dienstag wird sich daher der bestehende Jugendgemeinderat in der Realschule vorstellen, für Donnerstag sind interessierte Jugendliche zum offenen Treff eingeladen.

Lob für Bürgerstiftung

Überzeugt zeigte sich Tobias Uhrich davon, dass die aktuell anlaufende Bürgerstiftung ein Erfolg wird. Die Infoveranstaltung am Donnerstag (wir berichteten) habe ihn in dieser Ansicht gestärkt. „Es wird am Ende jeder in Neuried davon profitieren“, ist der Bürgermeister sich sicher.