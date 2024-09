„Kreativität erleben und ausleben“, mit diesen Worten beginnt eine Mitteilung der Volkshochschule Rottweil zum Semesterstart.

Kreatives Schreiben erlenen

Sehr flexibel sind die Interessenten am Online-Kurs „Kreatives Schreiben“, geleitet von Autor Thomas Opfermann. Die Termine sind individuell wählbar. Eine Woche nach Schulstart geht es dann zum Volkshochschul-Semesterstart am Montag, 16. September, wieder richtig los. Central-Kino und Volkshochschule laden am Dienstag, 17. September, ab 19 Uhr zum Film „Die Herrlichkeit des Lebens, Drama über Franz Kafkas große Liebe“ ein. Zum Abend gehört eine Einführung durch Kunsthistorikerin Anja Rudolf. Kartenreservierungen nimmt das Central-Kino entgegen. Am Samstag, 21. September, führt eine Volkshochschulreise in die Ausstellung der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen zu „Timm Ullrichs - Alles nur Theater“ und nach Besigheim in die Felsengartenkellerei.

Die dann folgende Woche beginnt am Montag, 23. September, mit Atelierkursen des freischaffenden Künstlers Norbert Schmitt am Nachmittag sowie abends.

Kunstgeschichte im Blick

In der darauffolgenden Woche startet am Dienstag, 1. Oktober, der Kurs „Kunstgeschichte im Blick“ zum Thema „Jugendstil - Von Technik, Ornament und Avantgarde“, und am Mittwoch, 2. Oktober, beginnen die Tanz- und Bewegungskurse von Susanne Löffler für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Erich Kästner – 125 Jahre jung

Am Donnerstag, 10. Oktober, beschäftigt sich die Bücherwelt im Känzele von Buchhändlerin Sabina Kratt und Freunden ab 19.30 Uhr mit „Erich Kästner - 125 Jahre ’jung’: Volumen II“.

Zum VHS-Semester gehören mehr als 400 Kurse und Veranstaltungen.