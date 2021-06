15 000 Coronafälle an Schulen in Baden-Württemberg

1 Die meisten Schüler wünschen sich wieder ganz normalen Unterricht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Pleul

Schulen und Kitas waren in Baden-Württemberg seit Weihnachten überwiegend geschlossen. Trotzdem gab es in ihrem Umfeld mehr als 15 000 Coronafälle im Land. Was wir darüber wissen, und was daraus folgt.

Stuttgart - Wie verbreitet und gefährlich ist Corona an den Schulen? Der Streit um diese Frage ist in der ganzen Pandemie nie verstummt. Aber seit die Infektionszahlen in ganz Deutschland und auch in Baden-Württemberg wieder massiv sinken, werden die Rufe nach einem Verzicht auf die Maskenpflicht im Klassenzimmer und die baldige Rückkehr zur schulischen Realität wieder lauter. Aufwind erhalten all jene Kritiker, die die coronabedingten Einschränkungen bei Bildung und Betreuung als übertrieben und unverhältnismäßig abgelehnt haben.

