Bildung in Wildberg: Mit diesem Heizprojekt ging das Bildungszentrum bei Jugend forscht an den Start

Ein Team bei Jugend forscht war vom Bildungszentrum Wildberg gekommen. Im Projekt der drei Neuntklässlerinnen ging es unter anderem um Straßensicherheit.
Solarzellen auf den Dächern sind inzwischen ein fester Bestandteil von Orts- und Stadtbildern. Doch was, wenn diese vereisen? Das hatten sich Leana Weiß, Romy Betsch, beide 14 alt, und Sara Schanz, 15 Jahre alt, vom Bildungszentrum Wildberg gefragt. Gemeinsam haben sie seit den Sommerferien an ihrem Projekt „Scheibe klar – alles klar!“ am Jugendforschungszentrum Schönbuch gefeilt. Ihr Ergebnis stellte das Team jetzt beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in Altensteig vor.