Bildung in Weil am Rhein: Warum die Rheinschule Friedlingen eigene Wege gehen muss

Die Rheinschule in Weil-Friedlingen passt in keine Schublade. Der Alltag an der Grundschule ist speziell, was eigene Ideen und Konzepte erfordert.
Die Rheinschule ist immer in Bewegung und scheint nie zur Ruhe zu kommen. Im Hausflur ist es an diesem Donnerstagmorgen aber still, nachdem alle Schüler in ihren Klassenzimmern sitzen und sich die Türen geschlossen haben. Plakate und Schülerkunst sowie -gemälde an den Wänden mahnen zur Ruhe. In bunten Bildern gibt es Tipps für Schüler, wie sie mit Wut umgehen können. „Die Wut einfach wegpusten“, ist einer, der im Gedächtnis bleibt, schmunzeln lässt und auch Erwachsenen dienen kann.