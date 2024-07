Bildung in VS: Noch haben Eltern von Schulkindern die Wahl

Bildung in VS

1 Die bereits bestehenden Räumlichkeiten auf der Hallerhöhe. Foto: Marina Schölzel

Auf den ersten Blick mag es anmuten wie eine Regularie: Die Änderung der Grundschulbezirke in Villingen-Schwenningen sollte durch den neuen Grundschulstandort Hallerhöhe nötig werden. Doch rasch zeigte sich: Eine schnöde Regularie ist das für die Doppelstadt nicht.









Ob die Doppelstadt mit der Neusortierung in der Schullandschaft auch wieder Grundschulbezirke je eigenständigem Grundschulstandort in den Stadtbezirken Villingen und Schwenningen einführen wird, war die Gretchenfrage am Mittwochabend im Verwaltungs- und Kulturausschuss.