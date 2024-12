Bildung in VS

1 Auch die Gartenschule profitiert von der Förderung durch das Chancenprogramm des Landes. (Archivfoto). Foto: Thorsten Terkowsky

Drei Schulen aus Schwenningen und eine aus Villingen erhalten Millionenförderung aus Chancenprogramm des Landes.









Eine gute Nachricht überbrachte Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis), dem Gemeinderat am Mittwochabend in der letzten Sitzung des Jahres. Mehrere städtische Schulen erhalten im Rahmen des Chancenprogrammes des Landes eine finanzielle Förderung. Und die hat es in sich.