Drei Kindergärten in der Region wurden von der Stiftung „Kinder forschen“ ausgezeichnet.

Gleich drei Kindergärten erhielten die Zertifizierungen.

Gleichzeitig feierten die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und die Stiftung der Volksbank eG – die Gestalterbank ihre zehnjährige Partnerschaft in diesem Bereich.

Einmal neu, zweimal erneut

Im Rahmen einer festlichen Zeremonie wurde der Kindergarten St. Elisabeth in Unterkirnach für die Erstzertifizierung „Kinder forschen“ ausgezeichnet. Zwei weitere Kindergärten – der Kindergarten Altstadt in Rottweil und der Kindergarten Spatzennest in Oberbaldingen – wurden für ihre erfolgreiche Rezertifizierung geehrt.

Die zertifizierten Kindergärten haben damit erneut gezeigt, dass sie hohe Standards in der frühkindlichen, naturwissenschaftlichen Bildung erfüllen.

Die Motivation

Das Programm „Kinder forschen“ unterstützt Einrichtungen dabei, junge Kinder spielerisch und nachhaltig an naturwissenschaftliche Themen heranzuführen. In seiner Eröffnungsrede betonte IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez die Bedeutung dieser Zertifizierungen: „Die Kindergärten leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Förderung des naturwissenschaftlichen Interesses und der Kreativität unserer Jüngsten. Ihre Bemühungen und ihr Engagement sind ein Vorbild für andere Einrichtungen.“ Die Zertifizierungsfeier wurde durch die Anerkennung der zehnjährigen Partnerschaft zwischen der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und der Stiftung der Volksbank eG – die Gestalterbank abgerundet. Diese Partnerschaft hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zur Förderung von Bildungsprojekten und zur Unterstützung lokaler Initiativen beigetragen. Markus Stiepermann von der Stiftung der Volksbank eG freute sich: die Partnerschaft sei ein Leuchtturmprojekt für die Region und ein Vorbild für zukünftige Kooperationen.