Bildung in VS

2 Sabine Braun, Christoph Kuhn, Kamil Simsek und Oberbürgermeister Jürgen Roth freuen sich bei der Spendenübergabe schon auf den späteren Einsatzzweck. Foto: Zapf/Stadt VS

Lern-Roboter halten Einzug in alle 20 Kindertagesstätten in Villingen-Schwenningen.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Die Spende eines Unternehmens gibt den Anstoß für eine Neuerung in allen städtischen Kitas: Die Stadtverwaltung rundet einen Spenden-Betrag noch etwas auf und besorgt für alle 20 städtischen Einrichtungen einen "Sphero indi".

Neue Medien spielerisch erfahren

Auf diesen Nahmen hört ein kleiner Roboter in Form eines Autos. In einem spielerischen Verfahren programmieren Kinder ab vier Jahren ohne extra Software, Bildschirm und Endgeräte den Roboter für seine Fahrten. Das fördert das eigenständige Lösen von Problemen und unterstützt die Entwicklung des räumlichen und logischen Denkens. "Wir freuen uns schon sehr drauf, die Kitas auszustatten und den Roboter live zu erleben. Damit können wir die Kinder an die digitalen Medien spielerisch heranführen", erklärt Sabine Braun vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport.

Der Impuls kam durch eine Initiative der Firma Teststation-BW UG, die vier Corona-Teststationen in der Region betreibt. Sie hat nicht nur Corona-Tests durchgeführt, sondern auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Unter dem Motto "#supportyourlocalkindi" haben die Geschäftsführer Christoph Kuhn und Kamil Simsek auch bei ihrer Schwenninger Teststelle am Gustav-Strohm-Stadion von Dezember 2021 bis März 2022 über 15 000 Euro gesammelt.

Fokus auf Lolli-Tests

"Unser Fokus lag von Beginn an auf den Lolli-Tests für Kinder", berichtet Kuhn. "Die Spendenaktion haben wir ins Leben gerufen, weil die Kleinsten am meisten unter den Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes leiden mussten."

Diese Summe verteilen die beiden Unternehmer auf vier Kindertagesstätten im Kreis. Nach Villingen-Schwenningen gehen knapp 2900 Euro – die Stadtverwaltung stockt das auf, um die Lern-Roboter anzuschaffen.

"Ein ganz toller Impuls", findet Oberbürgermeister Jürgen Roth. "Danke dafür, dass Sie unseren Kita-Kindern dadurch was Besonderes ermöglichen." A