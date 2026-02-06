Bildung in Schramberg: VHS als Ort für Lernen und Weiterentwicklung

„Natur und Garten“ ist das Schwerpunktthema des neuen Programms der VHS Schramberg für das erste Semester des Jahres 2026.

In knapp sechs Wochen ist Frühlingsanfang. Warum nicht mit der VHS die Natur neu oder wieder entdecken? Denn „Natur und Garten“ ist das Schwerpunktthema für das erste Semester 2026. VHS-Leiterin Claudia Schmid und ihr Team haben dazu einen bunten Strauß attraktiver Kurse und Vorträge zusammengestellt. Bei einer Umfrage unter den Instagram-Besuchern der VHS habe der Themenbereich Gesundheit und Bewegung besonders gut abgeschnitten, berichten Schmid und Sonia Burkard beim Termin mit unserer Redaktion im Rathaus zur Schwerpunktauswahl. „Einen vielfältigen Bogen von Exkursionen und Vorträgen über praktische Workshops bis hin zu inspirierenden Naturerlebnissen“ verspricht dazu Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr im Begleittext zum Programmheft.

Exkursionen Und so gibt es nicht nur Exkursionen zum Auerhuhn, zum Bauerngarten (von Walburga Schillinger in Schiltach) und zu Vogelstimmen, sondern auch einen „Blick ins Bienenvolk“ in Heiligenbronn oder eine Schmetterlingsführung für Kinder. Und wie diese von ihren Eltern beim Lernen begleitet und unterstützt werden können, dazu gibt es mit „Kleine Köpfe – große Leistung“ einen neuen Kurs: Eltern erfahren, wie das Lernen im Gehirn funktionier und was Kinder helfen kann.

Kultur Auf eine besondere Veranstaltung des Themenbereichs Kultur weist VHS-Leiterin Schmid hin: Alle zwei Jahre ist ein besonderes Highlight die Fahrt zu den Bregenzer Festspielen, diese Mal mit dem Besuch der Oper „La Traviata“ von Giuseppe Verdi. Die VHS verfüge über eine Reihe von Hauskarten. Vor der Aufführung sei Zeit zum Bummeln und Abendessen in Bregenz.

Filme Bewährt hat sich die Kooperation mit dem Subiaco Kino. Im kommenden VHS-Semester gibt es diesmal nicht nur „Kino im Original“ mit zum Schwerpunktthema passenden Filmen, sondern auch einen Workshop zum „klassischen Filmemachen“ mit echtem analogen Kinofilm, der dann entwickelt und im Kino vorgeführt wird. Man lernt dabei auch die dramaturgischen Grundlagen kennen, um mit bewegten Bildern Geschichten zu erzählen.

Kochkurse Wie immer sind Koch- und Backkurse ein fester Bestandteil des Programms, für Einsteiger genauso wie für Erfahrene, die in ihrer Küche Neues aus anderen Ländern einbringen wollen. Dazu Vorschläge für das Backen für oder zusammen mit Kindern.

Sprachen Den Bereich Sprachen des VHS-Programms leitet Sonia Burkard. Neben den Klassikern Englisch, Französisch und Spanisch gibt es auch spezielle Angebote. Darunter Arabisch für Kinder, die in der Familie diese Sprache sprechen und sie auch lesen und schreiben lernen wollen.

Ein zweiter Arabisch-Kurs für Kinder richtet sich an solche, die zu Hause nicht oder nur wenig Arabisch sprechen und es Zweitsprache lernen möchten.

Etwas Besonderes ist auch ein Spanisch Intensiv-Kurs an fünf aufeinanderfolgenden Tagen, bei dem mittags auch gemeinsam gekocht und miteinander gegessen wird.

Breites Angebot Vielfältig ist das Angebot an (Bewegungs-)Kursen für den Bereich Gesundheit. Darunter,auch eine „Wiederbelebungsschulung“ zur richtigen Herzdruckmassage und Nutzung eins Laien-Defibrillators.

Im Themenbereich Arbeit und Beruf sind Kurse zu KI im Alltag neu hinzugekommen. Und wie immer gibt es in Zusammenarbeit mit der Stiftung St. Franziskus inklusive Kurse für Menschen mit und ohne Behinderung. Zum Beispiel Osterkarten, Lesezeichen oder Blumenketten für das Fenster selber machen. Aber auch Trommeln, Backen und Kochen oder an fünf Nachmittagen „Eine Auszeit für mich“ zum Entspannen und Wohlfühlen genießen. „Unsere Volkshochschule ist schon immer ein Ort für Begegnung, Lernen und Weiterentwicklung. Sie greift gesellschaftliche Themen auf, verbindet Menschen und eröffnet neue Perspektiven“, lädt Eisenlohr zur Entdeckung des Programms ein.

Das neue Programmheft der VHS erscheint am nächsten Montag, 9. Februar. Es ist dann im Rathaus und VHS-Gebäude, im Bürgerbüro Sulgen und in den Ortsverwaltungen Waldmössingen und Tennenbronn erhältlich. Auf der Homepage www.vhs-schramberg.de kann man es ab Montag als Pdf-Datei herunterladen. Semesterbeginn ist Montag, 2. März 2026.