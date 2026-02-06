Bildung in Schramberg: VHS als Ort für Lernen und Weiterentwicklung

„Natur und Garten“ ist das Schwerpunktthema des neuen Programms der VHS Schramberg für das erste Semester des Jahres 2026.
In knapp sechs Wochen ist Frühlingsanfang. Warum nicht mit der VHS die Natur neu oder wieder entdecken? Denn „Natur und Garten“ ist das Schwerpunktthema für das erste Semester 2026. VHS-Leiterin Claudia Schmid und ihr Team haben dazu einen bunten Strauß attraktiver Kurse und Vorträge zusammengestellt. Bei einer Umfrage unter den Instagram-Besuchern der VHS habe der Themenbereich Gesundheit und Bewegung besonders gut abgeschnitten, berichten Schmid und Sonia Burkard beim Termin mit unserer Redaktion im Rathaus zur Schwerpunktauswahl. „Einen vielfältigen Bogen von Exkursionen und Vorträgen über praktische Workshops bis hin zu inspirierenden Naturerlebnissen“ verspricht dazu Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr im Begleittext zum Programmheft.