Mit großer Motivation und viel Einsatz erwarben die Schüler dabei die bundesweit anerkannte Fachhochschulreife.

Mit einer landesweit einheitlichen Abschlussprüfung erwarben die Absolventen die Berechtigung zum Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften oder einer Duale Hochschule in ganz Deutschland. Die Mehrzahl der Absolventen hat sich im Anschluss an die Schule für ein Studium zum Wintersemester entschieden.

Grundlage für Studium

Mit ihrer Praxiserfahrung aus der Ausbildung und der Fachhochschulreife haben alle eine hervorragende Grundlage für ein Studium gelegt, sagte Schulleiter Axel Rombach und wünschte den Absolventen viel Kraft, Mut und Erfolg auf ihrem Weg.

Klassenlehrer Jörg Wiesemann erinnerte in seiner Ansprache an die bekannten, uralten und standfesten Ivenacker Eichen und verglich diese mit der Klassengemeinschaft. Die Eichen seien nur so standfest und alt geworden, weil sie in der Gemeinschaft des Waldes Schutz fanden. Der Erfolg jedes einzelnen Schülers sei ebenso ein Erfolg der Klassengemeinschaft.

Präsent für Lehrkräfte

Die Schüler bedankten sich für das zurückliegende Jahr mit einem kleinen Präsent bei den Lehrkräften. Im Anschluss an die Zeugnisübergabe überreichte Enis Baca von der Kreissparkasse Rottweil den Wirtschaftspreis für die beste Leistung im Fach Wirtschaft an Silvia Kober, die auch einen Preis für sehr gute Leistungen mit nach Hause nahm.

Der Preis für die beste Prüfung im Fach „Technik“ – gespendet vom Förderverein der Schule – ging an Daniel King. Musikalisch eingerahmt wurde die Feier durch die Schulband. Anmeldungen zum einjährigen Berufskolleg für das kommende Schuljahr sind noch möglich.

Die Absolventen des Berufskollegs Fachhochschulreife:

1BKFH (Technik): Markus Becker, Dunningen; Edwin Fischer, Epfendorf; Marius Hörr, Villingendorf (Preis); Matija Igrc, Villingendorf (Lob); Jonas Kieninger, Schramberg (Preis); Daniel King, Schramberg (Preis+Technikerpreis); Yannick Mager, Zimmern; Jannis Maier, Schramberg; Moritz Kobel, Dunningen (Preis); Annika Rapp, Fluorn-Winzeln (Lob); Johannes Schumacher, Dornhan (Preis); Niklas Ströbele, Villingendorf (Preis); Mike Teufel, Schramberg (Preis); Marcel Martin, Schramberg (Lob); Jonas Weber, Hardt (Preis); Nick Weigold, Aichhalden (Preis); Louis Widmann, Epfendorf.

1BKH (Wirtschaft): Annika Aichele, Schramberg; Ramona Bantle, Bösingen (Preis); Lucy Ettwein, Aichhalden; Laura Fischer, Alpirsbach (Preis); Isabel Glatthaar, Dunningen; Silvia Kober, Oberwolfach (Preis und Wirtschaftspreis); Elena Pfau, Alpirsbach (Preis); Laura Schmid, Fluorn-Winzeln; Daniel Summ, Loßburg (Preis) und Marzena Szczepanowska, Schramberg .