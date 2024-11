Bildung in Schramberg: Das Gymnasium funktioniert

1 Beileibe nicht alles schlecht ist am Gymnasium. Foto: Fritsche

Im Nachgang zur letzten Gemeinderatssitzung äußerten sich Stadträtin Barbara Kunst und Schulleiter Oliver Porsch zum baulichen Zustand des Gymnasiums und seiner Funktion als weiterführende Schule des sekundären Bildungsbereichs.









In der Aussprache zum Bericht über das Gymnasiums hatte Jürgen Reuter seine Besorgnis geäußert, dass die Sanierung des Gebäudes selbst in drei oder fünf Jahren noch nicht abgeschlossen sei und dass es in Konkurrenz mit anderen Standorten an Boden verliere. Schon in der Sitzung hatte ihm Barbara Kunst (CDU) widersprochen, indem sie erklärte: „Das Gymnasium besteht nicht nur aus dem Gebäude, sondern auch aus der Lehrerschaft“.