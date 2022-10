4 Viel los ist auch vor der Schule, wo den Besuchern ein Ausbildungstruck der Metall- und Elektroindustrie offen steht. Foto: Langenbacher

Schramberg-Sulgen - Die Besucher waren vielfach erstaunt über die Ausbildungsvielfalt, die die Beruflichen Schulen beim Tag der offenen Tür zum 50-jährigen Bestehen ihrer Technikerschule präsentierten. Vom Handwerk über die gewerblich-technischen Berufe, den Pflegeberufen bis zu den Kaufleuten war ein vielseitiges Programm geboten. In den Werkstätten durften die Besucher teils selbst Hand anlegen und ihr handwerkliches Können testen. Vielfältige Aktivitäten wurden in den einzelnen Werkstätten und Laboren geboten.

Ausbildungsbotschafterinnen der Handwerkskammer zeigten, welche Kompetenzen ein Friseur in der Ausbildung erlernen muss und welche Voraussetzungen für diesen Beruf erforderlich sind. In einem Ausbildungstruck der Metall- und Elektroindustrie informierten sich Interessierte über gewerblich-technische Berufe und experimentierten. Die Schreinerabteilung demonstrierte, wie in diesem Handwerk neben den klassischen handwerklichen Fertigkeiten mit digital gesteuerten Maschinen und Anlagen gearbeitet werden kann. Groß war der Andrang in der Malerwerkstatt, weil Gäste dort mit Graffitisprühdosen eigene Planetenwelten sprühen durften und Kinderschminken möglich war.

Metallbearbeitung fasziniert

In den Werkstätten der Mechaniker zeigten laut Mitteilung die Schüler der zweijährigen Berufsfachschule mit großem Selbstbewusstsein, wie sie aufgrund einer Konstruktionszeichnung Metallstücke bearbeiten können. Als der Schulleiter Axel Rombach nachfragte, wie der Tag für die Schüler verlaufen sei, meinten diese: "Hier war ganz schön was los, hat aber Spaß gemacht." Zu Pflegeberufe berieten Lehrkräfte und Pflegefachkräfte, die einen Einblick in diesen Bereich vermittelten. Der Schramberger Handels- und Gewerbeverein stellte den Ausbildungsberuf des Verkäufers und Einzelhändlers vor.

3D-Roboter zeigt Können

In den weiteren Fachräumen wurden vollautomatische Fertigungssysteme gezeigt, CNC-gesteuerte Anlagen in Aktion besichtigt, Roboter und 3D-Drucker gab es zu sehen. "Wir wollen zeigen, wie spannend und vielfältig Ausbildungsberufe sein können" sagte Schulleiter Axel Rombach – "und wir wollen Mut machen, dass junge Menschen diesen Weg gehen."

Viele Partnerbetriebe der Schule stellten ihr Ausbildungsangebot vor und gaben Einblick in den betrieblichen Teil der Ausbildung.

Technikerübungsfirma vorgestellt

Die Technikerschule informierte über Weiterbildungsmöglichkeiten zum Techniker. Schüler dieser Schulart, die in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen feiert, präsentierten ihre Arbeiten der Technikerübungsfirma und stellten die Bildungsinhalte vor. Nach vielen Aktivitäten und Informationen bot sich in der Mensa die Gelegenheit, einen Zwischenstopp einzulegen und beim Musikverein Sulgen bei einer Bratwurst, Kuchen und Getränken eine Pause einzulegen.