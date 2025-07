Bildung in Schramberg: Alle haben den Hauptschulabschluss geschafft

1 Die Schüler vom VABKF gehen ihren Weg und werden von ihren Lehrkräften verabschiedet. Foto: Berufliche Schulen Schramberg Alle Schüler der„Vorqualifizierung Ausbildung und Beruf in Kooperation mit der Förderschule“ (VABKF) an den Beruflichen Schulen Sulgen haben ihren Hauptschulabschluss erhalten.







Mit einer feierlichen Verabschiedung in der Mensa der Beruflichen Schulen Schramberg wurden die Absolventen des Bildungsgangs VABKF in den nächsten Lebensabschnitt entlassen. Sie alle haben erfolgreich den Hauptschulabschluss erworben und starten nun gut vorbereitet entweder in eine Ausbildung oder in eine weiterführende Schule.