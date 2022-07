1 Gut gemacht: Mit einem erfolgreichen Abschluss am Beruflichen Gymnasium Schramberg verabschieden sich 24 Abiturienten. Mit den Abiturienten freuen sich die Klassenlehrer Jürgen Meyndt (Dritter von rechts), der Abteilungsleiter Bernhard Broghammer (links) und der Schulleiter Axel Rombach (vorne rechts). Foto: Berufliche Schulen

Schulleiter Axel Rombach hat bei einer Feierstunde 24 Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums in Sulgen verabschiedet.















Schramberg-Sulgen - "Liebe Schülerinnen und Schüler, sind Sie bereit zum Abschied und Neubeginn?", fragte der Schulleiter in Anlehnung an das Gedicht Stufen von Hermann Hesse. In seiner Ansprache schaute Rombach auf die vergangenen drei Jahre zurück – coronabedingt eine schwierige Zeit, in der die Schüler laut Mitteilung viel Durchhaltevermögen gezeigt und die Herausforderungen gut gemeistert hätten.

Mut für den Neubeginn

Er machte Mut für den Neubeginn, trotz der persönlichen Veränderungen und des Abschiednehmens von Vertrautem und der weltweiten Herausforderungen, die auch den weiteren Weg der Absolventen begleiten würden. Nach einem Zitat von Victor Hugo habe die Zukunft viele Namen, für die Mutigen sei sie jedoch eine Chance, schloss der Schulleiter und wünschte Kraft und Mut für den weiteren Lebensweg.

Alexander Ganter, Absolvent des Technischen Gymnasiums (TG), bedankte sich in seinem Rückblick bei den Lehrern für die tolle Zeit, die gute Betreuung und die Unterstützung der Schule: "Wir hatten einen guten Kontakt zu den Lehrkräften und der Schule." Viktoria Shabin und Rebecca Schmidt sprachen für das Sozial- und Gesundheitswissenschaftliche Gymnasium (SG), dankten ebenfalls den Lehrkräften und wünschten allen Abiturienten alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.

Studium oder Ausbildungsplatz?

Bei der Zeugnisübergabe gaben die frischgebackenen Abiturienten einen Ausblick auf ihre nächsten Lebensstufen. Viele der Absolventen vom TG werden demnach ein technisches Studium an verschiedenen Hochschulen aufnehmen, andere wiederum bevorzugen den Weg in eine Ausbildung. Die Schüler vom SG hingegen streben über eine Ausbildung oder ein Studium in Erziehungs- oder Gesundheitsberufe.

Der Preis der Heidehof-Stiftung erhielt Vicktoria Shabin (Aichhalden), den der Vector-Stiftung hatte sich Luca Nagel (Tennenbronn) verdient. Für ein besonderes soziales Verhalten und gute Leistungen erhielten Luca Nagel, Philipp Rapp, Vicktoria Shabin, Erik Törtelyi und Marius Zehnder Sonderpreise des Fördervereins der Schule.

Die Abiturienten

Klasse TGU: Obaida Ajjan Alhadid (Schramberg), Ibrahim Belhaid (Schramberg), Luca Calvagna (Schramberg), Hanna Dold (Hardt), Andreas Elbel (Sulgen), Fabio Marco Ferroni (Schramberg), Leonie Flaig (Hardt), Alexander Ganter (Hardt), Niklas Müller (Beffendorf), Luca Nagel (Tennenbronn), Clemens Schmid (Seedorf), Emre Özisik (Schramberg), Philipp Rapp (Buchenberg), Marius Zehnder (Tennenbronn).

Klasse SGG: Mary-Ann Beckmann (Winzeln), Sina Fehrenbacher (Lauterbach), Ines Nadin Frommer (Beffendorf), Lilian Gossmann (Boll), David Hildbrand (Lauterbach), Vivien Sawatzky (Zimmern o.R.), Rebecca Schmitt (Waldmössingen), Vicktoria Shabin (Aichhalden), Erik Törtelyi (Sulgen), Neven Zeger (Tennenbronn).