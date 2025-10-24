Insgesamt ist die VHS Wiesental zufrieden. Manches ist mehr gefragt, anderes weniger. So viel steht aber fest: Kostenlose Angebote erhöhen aber die Nachfrage.
Katrin Nuiro als VHS-Leiterin von Schopfheim hat in der Sitzung des Betriebsausschusses der Volkshochschule (VHS) Wiesental über die Tätigkeiten berichtet und hielt Rückblick aufs Frühjahrs-Semester. Unter dem Titel „Immer anders, immer Du“ gab eine Vielzahl an Veranstaltungen. Trotz Gebührenerhöhung blieb die Anzahl der Teilnehmer mit rund 2500 Personen nahezu stabil. Im Programmheft waren alle Veranstaltungen der VHS Maulburg bis Todtnau zusammengefasst. Nuiro stellte einige Besonderheiten vor, wie die Beteiligung am internationalen Frauentag im März mit einem Vortrag oder ein kostenloses Referat über die Pflegeversicherung, der sehr gut besucht war.