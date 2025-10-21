Bildung in Schopfheim: Schulsozialarbeiter beraten in Schopfheim Schüler und Eltern

Die Schulsozialarbeiterinnen leisten wertvolle Arbeit an den Schulen in Schopfheim. Der Friedrich-Ebert-Schule steht aber ein Abschied bevor.
Sozialarbeit an den Schulen wird immer wichtiger, weshalb Städte und Gemeinden in diesen Bereich investieren. Als letzte Schopfheimer Schule hatte die Max-Metzger-Schule im Frühjahr 2024 eine Aufstockung im Finanz- und Verwaltungsausschuss beantragt. Das Gremium war dem nachgekommen, rief aber auch Land und Bund in die Pflicht. Seinerzeit hatte Schulleiter Christoph Faller in der Gremiensitzung berichtet, dass auch Lehrer Schulsozialarbeit leisten müssten, „bis in die Familien hinein“. Dabei sei wegen der Probleme in den Familien nicht nur ein bisschen zu tun, der Aufwand gehe auf Kosten des Bildungsauftrags, stellte der Schulleiter einst fest.