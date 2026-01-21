Bildung in Schopfheim: Neue Schulleitung für das THG in Sicht
Das THG als größte Schopfheimer Schule wird derzeit kommissarisch geleitet. Foto: Anja Bertsch

Neue Schulleitung in Sicht: Für die Rektorenstelle am Schopfheimer Theodor-Heuss-Gymnasium gibt es inzwischen Bewerbungen.

Das bestätigt das Regierungspräsidium in Freiburg auf Anfrage unsere Zeitung – hält sich mit Details aber zurück: „Inzwischen gibt es Bewerbungen für die Stelle. Das Verfahren ist aber noch abgeschlossen, deshalb können wir dazu derzeit keine weitere Auskunft geben – auch nicht zur Anzahl der Bewerbungen“, teilt Sprecherin Heike Spannagel mit. Und weiter: „ Wir gehen davon aus, dass die Schulleitungsstelle zum Beginn des kommenden Schuljahres besetzt werden kann.“

 

Kommissarische Leitung

Die Rektorenstelle ist seit dem Ausscheiden der bisherigen Schulleiterin zum Ende des vergangenen Schuljahres vakant. Trotz frühzeitiger und mehrfacher Ausschreibung hatte sich niemand auf den Posten beworben. Aktuell wird das Schopfheimer Gymnasium vom stellvertretenden Schulleiter Matthias Kreutz kommissarisch geleitet.

 