Bildung in Schopfheim: Neue Schulleitung für das THG in Sicht

1 Das THG als größte Schopfheimer Schule wird derzeit kommissarisch geleitet. Foto: Anja Bertsch Neue Schulleitung in Sicht: Für die Rektorenstelle am Schopfheimer Theodor-Heuss-Gymnasium gibt es inzwischen Bewerbungen.







Das bestätigt das Regierungspräsidium in Freiburg auf Anfrage unsere Zeitung – hält sich mit Details aber zurück: „Inzwischen gibt es Bewerbungen für die Stelle. Das Verfahren ist aber noch abgeschlossen, deshalb können wir dazu derzeit keine weitere Auskunft geben – auch nicht zur Anzahl der Bewerbungen“, teilt Sprecherin Heike Spannagel mit. Und weiter: „ Wir gehen davon aus, dass die Schulleitungsstelle zum Beginn des kommenden Schuljahres besetzt werden kann.“