Bildung in Schopfheim

1 So viele Kinder sangen beim Schulfest der Grundschule Fahrnau im Chor unter der Leitung von Laila Roos. Foto: Klaus Brust Beim Schulfest der Fahrnauer Grundschule zeigte sich deren zentrale Rolle für den Ortsteil.







Darbietungen, Spielstationen, eine Ausstellung von Schülerarbeiten und eine Bildershow von den Projekttagen hat es beim Schulfest der Grundschule (GS) in Fahrnau gegeben. An diesem Sommerfest zeigte sich am außerordentlich guten Besuche auch der Stellenwert der Bildungseinrichtung im Zentrum des Stadtteils.