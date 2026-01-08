Bildung in Rottweil: Neues in Altbekanntem entdecken – auf den zweiten Blick mit der VHS

Gewohntes zu hinterfragen, genauer hinzusehen und Neues in Altbekanntem zu entdecken – mit dem Schwerpunktthema für das neue Semester will die VHS Rottweil dazu anregen.
Nicht alles ist so, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Wahrnehmung zu schärfen, Vorurteile zu hinterfragen und sich auf die Suche nach der Komplexität zu machen – dazu ermutigt die VHS mit dem Schwerpunktthema für das Frühjahr-/Sommersemester. „Auf den zweiten Blick“ ist es überschrieben, und für VHS-Leiterin Anja Rudolf ist die Idee dahinter, vorgefertigte Meinungen zu hinterfragen. In Ruhe. Auf Augenhöhe.