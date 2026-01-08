Bildung in Rottweil: Neues in Altbekanntem entdecken – auf den zweiten Blick mit der VHS

Gewohntes zu hinterfragen, genauer hinzusehen und Neues in Altbekanntem zu entdecken – mit dem Schwerpunktthema für das neue Semester will die VHS Rottweil dazu anregen.

Nicht alles ist so, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Wahrnehmung zu schärfen, Vorurteile zu hinterfragen und sich auf die Suche nach der Komplexität zu machen – dazu ermutigt die VHS mit dem Schwerpunktthema für das Frühjahr-/Sommersemester. „Auf den zweiten Blick“ ist es überschrieben, und für VHS-Leiterin Anja Rudolf ist die Idee dahinter, vorgefertigte Meinungen zu hinterfragen. In Ruhe. Auf Augenhöhe.

Tief einsteigen Indes: Wer sich für die nächsten Monate vornimmt, tief einzusteigen und sich ganz aufs Semesterthema einzulassen, muss sich angesichts des großen Angebots von Ruhe verabschieden. Fast 400 Veranstaltungen sind gelistet und ab Montag, 12. Januar, im Internet und im gedruckten Programmheft zu finden. Manches mag erst auf den zweiten Blick zum Schwerpunktthema passen – aber das ist in diesem Halbjahr ja Programm.

Stets im Blick Dass im Heft die Veranstaltungen des Schwerpunktthemas mit einem kleinen Symbol gekennzeichnet sind, hilft dabei, den Überblick zu behalten. Einen zweiten Aspekt erfüllt das Symbol in Zusammenhang mit dem VHS-Suchspiel.

Wie ist das wohl, wenn ein Muslim und ein Jude miteinander Tacheles reden (Mittwoch, 21. Januar)? Macht es Mut und baut Ängste ab, wenn eine an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) Erkrankte von ihrem Alltag berichtet (Donnerstag, 19. März)? Und warum ist eine Weltreise sogar innerhalb von Deutschland möglich (Donnerstag, 7. Mai)? Das Spektrum ist breit für den angestrebten „offenen Austausch“, den Anja Rudolf im Sinn hat.

Quer durch alle Bereiche In bewährter Weise zieht sich das Semesterthema quer durch alle Bereiche des Programms: von „Mensch – Gesellschaft – Umwelt“ über „Gesundheit – Bewegung – Genuss“ bis zu „VHS digital“. Und auch bei „Kunst – Kultur – Kreativität“ lohnt sich der zweite Blick, wenn etwa Gitarren-Stunden oder das Liederschreiben in Englisch angeboten werden. „Das erste Mal haben wir in diesem Semester eine Fülle an Angeboten in einer Fremdsprache“, ist Rudolf auf die Resonanz gespannt. Yoga auf Russisch, Fitness auf Albanisch – die Zahl der Kursleiter, die einst einen Integrationskurs bei der VHS absolviert haben, nimmt weiter zu.

Bei all den Veranstaltungen, An- und Abmeldefristen den Überblick zu behalten, dabei hilft ab diesem Jahr ein Wandkalender, den die VHS Rottweil für 2,50 Euro anbietet. 14 Monate hat man so auf einen Blick.

Ein Maskottchen Das reicht noch nicht ganz bis zur Landesgartenschau 2028, trotzdem hat das Team um Anja Rudolf das Großereignis natürlich bereits auf dem Schirm und bereitet sich vor. Eine Idee dabei: Mit einem Maskottchen soll die VHS auf der Landesgartenschau immer sofort zu erkennen sein. Und was läge da näher, als die Kreativwerkstatt um Entwürfe zu bitten (11. und 25. April).

Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind ab Dienstag, 13. Januar, möglich – online unter www.vhs-rottweil.de, telefonisch unter 0741/49 44 40 oder direkt in der Geschäftsstelle in der Kameralamtsgasse.