Nicht nur Loriot-Fans hätten vielleicht gerne ein Jodeldiplom. Ist die Familie ist auf der Suche nach dem perfekten Familienhund? Oder hat man einfach keine Lust mehr auf Zoff schon beim Frühstück, weil die Noten des Nachwuchses nicht den Vorstellungen entsprechen? Die Volkshochschule (VHS) Rottweil hat im Herbst-/Wintersemester für solche Fälle Lösungen parat.

Auf 365 Veranstaltungen ist das Angebot gewachsen, und Leiterin Anja Rudolf schmunzelt beim einen oder anderen Kurs selbst über die Fantasie der Kursleiter.

Das Schwerpunktthema

Einen großen Teil des Programms – im Heft, das dieser Tage verteilt wird, zu erkennen am Symbol mit den Ginkgo-Blättern – steht im Zeichen des Schwerpunktthemas des Halbjahresprogramms „Hinein in einen Goldenen Herbst“. Rudolf erklärt: „Der Semesterschwerpunkt bezieht sich nicht nur auf die kommende Jahreszeit, sondern genauso auf die Phase in der zweiten Lebenshälfte.“

„Wie stelle ich mir meinen Goldenen Herbst vor?“ Diese Frage, so Rudolf, könne bei der Auswahl unter den vielen Angebote Pate stehen. Ob es also um die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen geht, einen Sprachkurs vor der geplanten Reise, um Überlegungen zum Wohnen in späteren Jahren oder eben den Wunsch, vom goldenen Herbst jodelnd in den Winter zu wechseln – das Semesterprogramm deckt eine enorme Bandbreite ab.

Weit gefasst ist es also, das Schwerpunktthema, und so von der fotografischen Suche nach den besten Herbstmotiven über verschiedene Angebote rund ums Thema KI bis zum Zeitmanagement oder dem Pilzvortrag alles mögliche zu finden.

Neu ist unter anderem die Zusammenarbeit mit den Omas for Future, die etwa den Blick auf ein Jahr Trump-Regierung richten. Aber auch Angebote rund um Hunde und ihre Halter, rund um 3D-Druck und das Klima sind im 98 Seiten starken Programmheft untergekommen.

Und wenn das Gesuchte mal nicht dabei sein sollte: Die VHS Rottweil hat jüngst eine Kooperation mit anderen Volkshochschulen in der Region gestartet. Die Geschäftsstelle hilft also gerne weiter und vermittelt gegebenenfalls an die Kollegen anderer Einrichtungen weiter.

Anmeldungen für die Kurse und Veranstaltungen des Herbst-/Winter-Semesters der VHS Rottweil sind ab Dienstag, 22. Juli, über die Geschäftsstelle, Telefon 0741/ 49 44 44 oder 49 44 45, sowie online unter www.vhs-rottweil.de möglich.