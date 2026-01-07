Bildung in Rottweil: Gründung – einfach mal probieren

Mehr als 100 junge Talente entwickeln in Rottweil an zwei Schulen Geschäftsideen von morgen.

An gleich zwei Rottweiler Schulen stand kurz vor Weihnachten alles im Zeichen von Innovation, Unternehmergeist und kreativen Ideen. Im Rahmen von „Start-up BW Young Talents in der Schule“ entwickelten insgesamt 112 Schüler der Erich-Hauser-Gewerbeschule und des Leibniz-Gymnasiums Rottweil in drei Workshops an drei Tagen eigene Geschäftsideen. Die Workshops fanden in Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderung statt.

In jeweils eintägigen Innovation-Workshops durchliefen die Jugendlichen die ersten Phasen einer Unternehmensgründung. Dabei setzten sie sich intensiv mit potenziellen Kunden, dem konkreten Kundennutzen, Alleinstellungsmerkmalen, Vertrieb und Marketing auseinander.

Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten

Der Workshop sollte die Schüler dazu ermutigen, ihrer eigenen Problemlösungsfähigkeit zu vertrauen, Ideen frei zu entwickeln und diese anschließend zu strukturieren und zu fokussieren.

Jeden Tag fand ein abschließender „School Pitch“ statt. Dabei präsentierten die Teams ihre Ergebnisse in drei Minuten jeweils vor einer dreiköpfigen Jury aus Bildung und Wirtschaft mit Gründerin Vanessa Burgbacher, Christine Schellhorn von Campus Schule-Wirtschaft, Volkshochschul-Leiterin Anja Rudolf, Schulleiter Michael Schuler und Carmen Jäger (beide Erich-Hauser-Gewerbeschule), Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin sowie Roman Schirling von der Steuerberatungsgesellschaft Kiener, Ege und Schirling aus Rottweil.

Die präsentierten Ideen reichten von nachhaltigen Produktlösungen über digitale Services bis hin zu innovativen Konzepten für Handwerk und Alltag. „Normalerweise dienen die Ideen vor allem als Anschauungsbeispiel, wie eine Geschäftsidee aussehen könnte – in zwei, drei Ideen, die wir hier in Rottweil gehört haben, steckt jetzt aber schon richtig viel Potential und wir ermutigen diese Teams, an ihren Ideen weiterzuarbeiten“, sagte Anna-Sophie Risch von Startup BW Young Talents.

Aus einer Idee wird ein tragfähiges Konzept

Die Schulleiterin des Leibniz-Gymnasiums, Silke Pach, zeigte sich begeistert: „Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Kreativität und Ernsthaftigkeit unsere Schülerinnen und Schüler an die Entwicklung eigener Geschäftsideen herangehen. Der Workshop bietet eine großartige Gelegenheit, unternehmerisches Denken frühzeitig zu fördern.“ Auch Michael Schuler, Schulleiter der Erich-Hauser-Gewerbeschule, betonte den Mehrwert des Formats: „Unsere Schülerinnen und Schüler konnten praxisnah erleben, wie aus einer Idee ein tragfähiges Konzept entstehen kann.“

Alexander Stengelin, Wirtschaftsförderer der Stadtverwaltung Rottweil, unterstrich die Bedeutung solcher Angebote: „Ich finde es unglaublich wichtig, dass sich junge Menschen mit der Option auseinandersetzen, einmal eine Firma zu gründen oder zu übernehmen. Mit diesem Workshop und Pitch können sie spielerisch an das Thema Gründertum herangeführt werden und merken, dass man es auch einfach mal probieren kann.“

Die jeweils besten Teams des Tages erhielten die Möglichkeit, sich für die Landesauswahl von Start-up BW Young Talents zu bewerben.