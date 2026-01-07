Bildung in Rottweil: Gründung – einfach mal probieren

Mehr als 100 junge Talente entwickeln in Rottweil an zwei Schulen Geschäftsideen von morgen.
An gleich zwei Rottweiler Schulen stand kurz vor Weihnachten alles im Zeichen von Innovation, Unternehmergeist und kreativen Ideen. Im Rahmen von „Start-up BW Young Talents in der Schule“ entwickelten insgesamt 112 Schüler der Erich-Hauser-Gewerbeschule und des Leibniz-Gymnasiums Rottweil in drei Workshops an drei Tagen eigene Geschäftsideen. Die Workshops fanden in Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderung statt.