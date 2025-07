Bildung in Rottweil: Droste-Hülshoff-Gymnasium – einmal ist bei diesem Jahrgang die 1,0 dabei

Bildung in Rottweil

1 Abi 2025 am DHG – 64 Schüler schließen die Prüfungen erfolgreich ab. Foto: DHG Abitur am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Rottweil: Die Gemeinschaft konnte 64 Abiturienten zum Erfolg beglückwünschen.







Unter der Leitung von Zoran Josipovic, Schulleiter des Gymnasiums am Deutenberg in Villlingen-Schwenningen, wurden die mündliche Abiturprüfungen am Droste-Hülshoff-Gymnasium Rottweil durchgeführt. Zur bestandenen Abiturprüfung konnte 64 Abiturienten gratuliert werden. Zu erwähnen ist, dass dieses Jahr einmal die Traumnote 1,0 vergeben werden konnte. Der Notenschnitt des gesamten Jahrgangs liegt bei 2,26.