Am Mittwochabend hat die Stadt grünes Licht erteilt, dass der Kindergarten umziehen darf. In die Altstadt. Da ist bei allen Beteiligten die Freude riesengroß, denn der Weg bis dahin war nicht leicht.

Die neue Heimat der Einrichtung, übrigens gerade mal einen Steinwurf von der Waldorfschule entfernt, bietet dem „Schwalbennest“ vielfältige Möglichkeiten, wie Claudia Rath sagt. Sie ist Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Waldorfpädagogik, der der Träger der Einrichtungen ist.

Ein Haus mit Geschichte

Das Gebäude in Rottweil-Altstadt hat Geschichte, stammt es doch aus dem Jahr 1652. Das dreistöckige einstige Bauernhaus, das eher wie ein Bürgermeister- oder Herrenhaus anmutet, hat Potenzial und bietet Synergieeffekte, betont Claudia Rath. Das Gebäude in Göllsdorf sei in die Jahre gekommen, die Sanierungskosten und Auflagen seien einfach zu hoch, weiß Martina Rottweiler aus dem Vorstand des Vereins. So sei irgendwann klar gewesen, dass es eine neue Lösung braucht. Und im Altstädter Gebäude, das Alfons Bürk gehört und das er „kindergartentauglich“ saniert hat, gibt es diese Lösung.

In dem schmucken historischen Haus Graben 18 in Rottweil-Altstadt ist der Waldorfkindergarten „Schwalbennest“ ab September beheimatet. Foto: Siegmeier

„Das Haus ist wie gemacht für einen Kindergarten“, freut sich Alfons Bürk. Die Kindergartengruppen sind über zwei Ebenen untergebracht, es gibt separate Eingänge – so, wie es die Vorschrift verlangt. Das Haus ist zwar alt, doch das Innenleben hat, bis auf die noch erhaltenen denkmalgeschützten Bereiche, Neubauqualität.

Alle Beteiligten sind erleichtert, dass das Vorhaben nun auf die Zielgerade einbiegt und das neue Gebäude nach den Ferien genutzt werden kann. „Das Gebäude ist ganz wunderbar“, schwärmt Waldorferzieherin Elke Hauff. „Bis hierher war es aber ein langer und teils steiniger Weg“, macht Claudia Rath deutlich. Zunächst, bis überhaupt klar war, in welche Richtung man sich bewege. Neubau oder Bestand.

Dann sei man auf das bis dahin weitgehend ungenutzte Gebäude von Alfons Bürk aufmerksam geworden. „Seither hat das Vorhaben eine rasante Entwicklung genommen“, so Claudia Rath. Auch bei der Stadtverwaltung sei man zunächst von den Plänen begeistert gewesen.

Doch letztlich seien die immer klammer werdenden städtischen Finanzen und der Denkmalschutz echte Hürden gewesen, berichten die Beteiligten. Bis vor wenigen Tagen habe man gebangt, ob das Projekt wirklich umgesetzt werden kann. „Jetzt haben Verein und Stadt einen Weg miteinander gefunden, das Projekt gemeinsam zu stemmen, und das im für die Stadtverwaltung herausforderndsten Jahr“, betont Rath anerkennend. Mit viel Eigenleistung bekomme man das jetzt hin. „Wir tragen viele Kosten selbst und das fühlt sich als Verein auch gut an“, sagt sie. Von der Stadt gebe es einen Zuschuss für Ausstattung und Einrichtung.

Zwei Kindergartengruppen wird es auch künftig geben. Eine dritte könnte man einrichten, informiert Alfons Bürk. Die Krippe im „Schlössle“ bleibe zunächst in ihren Räumen in Göllsdorf und werde zu einem späteren Zeitpunkt umziehen. Platz gibt es in Rottweil genug – auch einen eigenen „Krippengarten“. Doch hier wolle man erst mal noch abwarten.

Tag der offenen Tür

Bevor es nun an den Umzug geht, wird am Samstag im Kindergarten in Göllsdorf erst mal gefeiert: Geburtstag- und Sommerfest, aber zugleich Abschiedsfest. Am Samstag, 2. August, lädt der Kindergarten von 13 bis 18 Uhr zu Kaffee, Kuchen, Aktivitäten, Spielen, Gesprächen und Musik ein. Gleichzeitig gibt es in der Krippe im „Schlössle“ von 14 bis 16 Uhr einen „Tag der offenen Tür“.

Der Umzug erfolgt in der ersten Septemberwoche. Am 8. September geht der Betrieb in der Altstadt los. Beim „Tag des offenen Denkmals“, eine Woche später, am 14. September, kann man sich das Haus Graben 18 anschauen und auch die neuen Räume des Waldorfkindergartens besichtigen.