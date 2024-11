Bildung in Rottweil: Das DHG macht fit für eine zunehmend digitalisierte Welt

Das Droste-Hülshoff-Gymnasium (DHG) Rottweil wurde zum dritten Mal in Folge als MINT-freundliche Schule und zum zweiten Mal als digitale Schule ausgezeichnet. Diese Ehrungen würdigen das Engagement der Schule, den Schülern eine zukunftsorientierte Ausbildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu bieten und gleichzeitig eine digitale Lernumgebung zu schaffen, die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.

„Diese Auszeichnungen sind eine Bestätigung für die kontinuierliche Arbeit unserer Lehrerinnen und Lehrer sowie für das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler“, freut sich Schulleiter Stefan Maier. „Sie zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, unseren Schülerinnen und Schülern nicht nur fundierte Fachkenntnisse zu vermitteln, sondern sie auch auf die Herausforderungen einer zunehmend digitalisierten Welt vorzubereiten.“

Das DHG habe sich in den vergangenen Jahren besonders durch innovative MINT-Projekte, eine enge Kooperation mit Unternehmen und Universitäten sowie eine Vielzahl von extracurricularen Angeboten hervorgetan. Von verschiedenen Arbeitsgemeinschaften über die Teilnahme an Wettbewerben bis hin zu praxisorientierten Workshops, wie dem Stratosphärenflug, biete die Schule zahlreiche Möglichkeiten, das Interesse an naturwissenschaftlich-technischen Themen zu fördern.

Maßstäbe

Auch im Bereich der digitalen Bildung setze die Schule Maßstäbe. Der Einsatz modernster Technologien im Unterricht, die Förderung von Medienkompetenz sowie die fortlaufende Fortbildung der Lehrkräfte garantierten eine optimale Nutzung digitaler Werkzeuge. Besonders hervorzuheben sei das Engagement der Schule, digitale Lernplattformen und Kommunikationsstrukturen zu integrieren, um den Schülern hohe Flexibilität und Qualität beim Lernen und individuelle Lernbegleitung ganz im Sinne des Schulleitbildes „Miteinander, Kreativ und Verantwortungsbewusst“ zu bieten.

Ansporn

„Die Auszeichnungen als MINT-freundliche und digitale Schule sind nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Ansporn, unsere Konzepte weiterzuentwickeln und noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Lernenden einzugehen“, erklären Schulleiter Maier und Abteilungleiterin Susanne Kleikamp.

Mit diesen Auszeichnungen unterstreiche das DHG seinen Anspruch, eine der führenden Schulen in den Bereichen MINT und digitale Bildung zu sein und seine Schüler bestmöglich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.