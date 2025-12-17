Bildung in Rottweil: Bringt Gesetz die Wende im Schul-Kosten-Streit?

In die Hängepartie bei der Beteiligung anderer Kommunen an den Rottweiler Schulsanierungskosten kommt Bewegung. Ein neues Gesetz spült zusätzliches Geld nach Rottweil.
Mit diesem Vorstoß hatte der Rottweiler OB Christian Ruf bei den Nachbarkommunen für Wirbel gesorgt. Der Verwaltungsgerichtshof hatte im Sommer 2023 den Weg dafür frei gemacht, dass Schulstädte – wie Rottweil – ihre Nachbarn an der Sanierung ihrer weiterführenden Schulen beteiligen können, wenn mehr als 30 Prozent der Schüler aus dem Umland kommen.