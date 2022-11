1 Geht es nach der Stadtratsfraktion von SPD+FFR gibt es künftig an den Rottweiler Schulen nur noch einmal pro Woche Fleisch und Fisch. Foto: Otto

Rottweil - Mit Blick auf die Klimabilanz der Stadt Rottweil stellt die SPD+FFR-Stadtratsfraktion vor der Ausschusssitzung am Mittwochabend den Antrag, ab kommendem Schuljahr an den Schulen nur noch einmal pro Woche ein Fleisch- und ein Fischgericht anzubieten.

Die Debatte um die Umstellung auf ein rein vegetarisches Angebot an den Schulen in Freiburg ist gerade erst beendet, da nimmt die Rottweiler Fraktionsgemeinschaft von SPD und dem Forum für Rottweil (FFR) die anstehende Entscheidung über die künftigen Preise für die Schulverpflegung zum Anlass, "die Schulverpflegung in Rottweil genauer zu betrachten und die Ausgestaltung in Frage zu stellen", wie Elke Reichenbach und Arved Sassnick in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung erklären.

Mehr Bio

"Wir beantragen, zum nächsten Schuljahr, in den Schulmensen nur noch einmal pro Woche ein Fleisch- und ein Fischgericht anzubieten. Außerdem beantragen wir zu prüfen, inwiefern sich ein allmählicher steigender Anstieg von Bioprodukten umsetzen lässt und regional und saisonal produzierte Nahrungsmittel auf den Teller kommen, ohne die Kosten weiter zu steigern", so ihre Diskussionsgrundlage für die Kollegen im Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss (KSV) des Gemeinderats.

CO2-Fußabdruck

Die Stadt habe sich das Ziel gesetzt, in einigen Jahren klimaneutral zu sein. Dafür müssten auch die Zulieferer und deren CO-Fußabdruck in den Blick genommen und kleine Bausteine zur Verringerung des klimaschädlichen Gases genutzt werden, heißt es in der Begründung von SPD und FFR.

Mit der Firma Tellerrand habe Rottweil einen zuverlässigen regionalen Anbieter für die Schulmensen. Das lasse sich als großes Plus bei einer Klimabilanz werten. "Zudem gehen wir davon aus, dass sich durch einen verringerten Fleischkonsum auch die Preise für den Lebensmitteleinkauf für die Schulmensen verringern oder zukünftig zumindest halten lassen", argumentieren Reichenbach und Sassnick weiter.

Der Vergleich

Die Produktion von Fleisch, vor allem von Rindfleisch sowie Milchprodukten gelte als CO-Treiber. Ein Verringerung des Fleisch- und Milchproduktekonsums würde also den CO-Fußabdruck der Schulverpflegung senken. Ein Beispiel aus der Pressemitteilung: Bei der Produktion eines Kilos Rindfleisch würden 13,6 Kilogramm CO erzeugt und über 15 000 Liter Wasser verbraucht. Ein Kilogramm Soja dagegen setze nur 1,1 Kilogramm CO frei und benötige 1800 Liter Wasser.

Zum CO-Ausstoß bei der Produktion tierischer Lebensmittel kämen weitere Komponenten, die für verringerten Fleischkonsum und mehrheitlich vegetarisches Essen in den Schulmensen sprächen: die Rodung großer Waldflächen in Südamerika für den Futteranbau – knapp 90 Prozent des weltweit angebauten Sojas werden an Nutztiere verfüttert – setzten große Mengen CO-Gase frei. Fläche, die für den Anbau von Tierfutter genutzt werde, stehe zudem nicht für den Anbau pflanzlicher Lebensmittel zur Verfügung. In Anbetracht einer wachsenden Weltbevölkerung sei das nicht mit den Nachhaltigkeitszielen der UN-Konvention vereinbar. Kritisch zu hinterfragen sei zudem der Konsum von Fisch angesichts überfischter Weltmeere und ökologisch bedenklicher Zuchtpraktiken. "Ein Fischgericht pro Woche halten wir deshalb für ausreichend", heißt es im Antrag.

Nach Tübinger Vorbild

Reichenbach und Sassnick machen darauf aufmerksam, dass in Tübingen seit dem Beginn des Schuljahrs 21/22 nur noch einmal wöchentlich Fleisch und Fisch angeboten werden. Zudem sei der Bioanteil der verwendeten Lebensmittel erhöht worden und es werde auf regionale Beschaffung geachtet. Weiterhin gebe es dort täglich zwei Gerichte zur Auswahl. Die Tübinger Stadtverwaltung spreche in ihrer Elterninformation zur Schulverpflegung von 50 Prozent weniger CO-Ausstoß und 50 Prozent weniger Wasserverbrauch sowie einer Erhöhung des Vitascores (Gesundheitswert) um 36 Prozent im Vergleich zum vorherigen Angebot der Schulverpflegung.