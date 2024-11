Schüler des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG), des Droste-Hülshoff-Gymnasiums (DHG) und des Leibniz-Gymnasiums (LG) werden gemeinsam beim Schülermentorenprogramm durch das BDKJ Rottweil für die Betreuung jüngerer Schüler ausgebildet.

Alle Jugendlichen, die am zweitägigen Workshop teilnehmen, sind sich sicher: Pädagogik ist unser Ding. Schon lange engagieren sie sich in der Mittagsbetreuung der jeweiligen Schule und begleiten die Schüler der Unterstufe durch den Schulalltag. Mit der Teilnahme an der Ausbildung qualifizieren sie sich nun zum Jugendbegleiter, was sie am Ende einer Probezeit mit einer Urkunde zertifiziert bekommen.

Die verantwortlichen Lehrer Joachim Pilarecyk, Silvie Kech-Kuster und Almut Kammerer, Koordinatoren der Ganztagesbetreuung an den Gymnasien in Rottweil, legen großen Wert auf diesen Ausbildungsbaustein und pflegen daher seit Jahren den Kontakt zum BDKJ Rottweil. Greta Wycisk leitet dort die Jugendarbeit und führt die Workshops für die angehenden Jugendbegleiter durch.

Aus den Klassenstufen8 bis 12

So traf sich die Gruppe am 21. Oktober in Zimmern u.d.B.. Für zwei Tage war das Gemeinzentrum der Ausbildungsplatz der 20 Schüler der Klassenstufen 8 bis 12. Um die Schüler auf ihre Verantwortung beim Einsatz in der Schule vorzubereiten, standen ihnen vom BDKJ mit leitender Funktion Greta Wycisk, der FSJler Alexander sowie der Teamer David zur Seite. Auch von den Schulen waren unterstützende Kräfte mit Joachim Pilarecyk, Silvie Kech-Kuster und Almut Kammerer vor Ort.

Von Erlebnispädagogik über Konfliktbewältigung, Motivation, Rechte und Pflichten bis zum Kompaktmodul Schulrecht stand alles auf dem Programm. Neben der Praxis waren Reflexion sowie Kreativität gefragt. Eine wichtige Aufgabe war die Entwicklung eigener Projekte für die jeweilige Schule.

Um ihre neuen Kenntnisse, Eindrücke und Erfahrungen zeitnah im Schulalltag umzusetzen, planen die AMGler nun eine Lesenacht mit Schulhausübernachtung. Am DHG sollen die Themen Nachhaltigkeit und gesunde Pause noch vielfältiger gestaltet werden und die Schüler des LG haben die Ideen, mit Waffeln und Sandwiches eine gemütlichere Atmosphäre zu schaffen und ihre Tierpflege-AG weiter auszubauen.

Nach weiteren Erfahrungen der praktischen Projektgestaltung vor Ort an den Schulen freuen sich die Teilnehmer auf die Übergabe der offiziellen Urkunden im Sommer. Dann haben die Schüler es auch schwarz auf weiß: Sie dürfen sich als Schülermentoren in allen Bereichen der Pädagogik engagieren, sei es in der Schule, in der Gemeinde oder im Verein.