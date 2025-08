Es wurde feierlich, emotional und sehr persönlich: Die Abschlussklasse BSA2 – Sozialpädagogische Assistenz – wurde mit viel Herz verabschiedet. Der festlich gestaltete Rahmen spiegelte die warme, persönliche Stimmung wider.

Begleitet von Musik zogen die Absolventen stolz in den Saal ein. Die Begrüßung und Reden des Schulleiters Ingo Lütjohann, der Abteilungsleiterin Erika Gruber sowie der Klassenlehrerin Daniela Mager-Hauser waren geprägt von Wertschätzung und Stolz im Rückblick auf die gemeinsame Zeit.

Malte Freese und Annette Narykov, die beiden Klassensprecher, führten durch das Programm. Höhepunkt war die feierliche Zeugnisvergabe. Besonders hervorgehoben wurden Malte Freese, der für seinen Notenschnitt (besser als 2,0) einen Preis erhielt, sowie Ihssan Abo Alenen, Loubna Khaldoun und Ramona Wäschle, die für ihre guten Leistungen (besser als 2,3) ein Lob bekamen.

Ein persönlicher Moment war die Geschenkübergabe an die Lehrkräfte – begleitet von Dankesworten der Klasse. Dass bei den AbsolventInnen nicht nur Zusammenhalt, sondern auch Kreativität und pädagogisches Gespür gewachsen sind, zeigte sich in einem weiteren Höhepunkt des Nachmittags: der interaktiven Buchvorstellung. In Zusammenarbeit mit ihrer Lehrerin Sabine Kammer hatte die Klasse ein kreatives Projekt entwickelt.

Zum Abschluss versammelten sich alle am Buffet. Doch ganz „Lebewohl“ heißt es noch nicht – denn ein Wiedersehen ist bereits geplant: Im kommenden Jahr kehren die Absolventen noch einmal an die Schule zurück, während sie ihr Berufspraktikum absolvieren und letzte Prüfungen ablegen.