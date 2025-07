Senioren-WG in Dauchingen In der Wohngemeinschaft Löwen feiert sie ihren 99. Geburtstag

Karola Müller wird am 15. Juli 99 Jahre alt und feiert ihren Geburtstag in der Wohngemeinschaft Löwen in Dauchingen. So sieht ihr Alltag in der Senioren-WG aus.