Kürzlich wurde die Rolf-Benz-Schule Nagold zum fünften Mal in Folge als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Der Abteilungsleiter Michael Gärtner und der MINT-Beauftragte Christoph Berge nahmen die Auszeichnung entgegen.

Insgesamt erhielten an diesem Tag 73 Schulen diese Auszeichnung. Die Schulen wurden in den Räumen des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Ludwigsburg unter anderem von Staatssekretärin Sandra Boser MdL (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg) ausgezeichnet.

Die Auszeichnungen sind drei Jahre gültig. Die Ehrung als „MINT-freundliche Schule“ in Baden-Württemberg steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz (KMK). „Wir stellen die Weichen im Bildungssystem neu. Nur, wenn wir unseren Kindern die richtigen Kompetenzen und Fähigkeiten für die Herausforderungen von morgen mitgeben, bleibt Baden-Württemberg auch zukünftig ein starkes Land. Deshalb werden besonders die Fächer Mathematik, Physik und Chemie gestärkt“, sagte Sandra Boser.